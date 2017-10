Durerea "fără margini" cauzată de coxartroză

Ştire online publicată Marţi, 19 Iulie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Coxartroza este o afecțiune cronică ce afectează și alterează articulația șoldului. Odată ce articulația este afectată, osul va suferi și el modificări. Astfel, prin uzura articulației, oasele vin în contact direct și apare durerea insuportabilă și rigiditatea șoldului.Persoanele care au cazuri de coxartroză în familie, precum și cele care au fost supuse unor traumatisme sunt predispuse să dezvolte această afecțiune. Persoanele obeze au un risc major în a face coxartroză, din cauza greutății prea mari care apasă pe articulațiile șoldurilor.Afecțiunea poate fi primară (are o cauză nedescoperită) și secundară, fiind determinată de anumiți factori. Factorii declanșatori pot fi multipli: articulația poate fi uzată din cauza presiunii prea mari (în cazul gravidelor și a persoanelor obeze), din cauza malformațiilor congenitale, la sportivi - din cauza uzurii și a efortului în exces sau, în ultimă instanță, deteriorarea prematură a articulației, din cauză că este prea fragilă.Pentru o diagnosticare precoce și corectă, persoanele care resimt dureri acute în zona articulației șoldului trebuie să se prezinte la un control de specialitate. Durerea cauzată de această afecțiune poate fi foarte puternică, atât de acută, încât bolnavul ajunge în imposibilitatea de a se mișca și de a-și îndeplini îndatoririle zilnice. Durerea acută poate radia în toată zona inghinală, cuprinzând și genunchiul și coapsa.Bolnavul poate simți o agravare a durerii dacă merge foarte mult pe jos, mai ales pe suprafețe deni-velate, la urcarea și coborârea scărilor, dar poate fi ameliorată prin repaus total.În prezența acestei afecțiuni, bolnavul nu poate face activități uzuale, cum ar fi ridicarea unui obiect de jos, ritualul îmbrăcării hainelor, merge cu dificultate etc.„Coxartroza debutează între 40 și 60 ani și are o evoluție lentă și progresivă. Durerea intensă apare la efort și în timpul mersului. Diagnosticul diferențial se face pe baza afecțiunilor localizate în vecinătatea șoldului, cu dureri ale coloanei vertebrale, osoase etc. Stabilirea diagnosticului implică și efectuarea unei radiografii a bazinului. Tratamentul medicamentos cu antiinflamatoare poate reduce simptomele (durerea), iar atrofia musculară și pozițiile vicioase se pot combate prin fizioterapie și kinetoterapie”, menționează dr. Magdalena Dumitrescu, medic specialist recuperare.Chiar dacă boala este specifică persoanelor înaintate în vârstă, coxartroza poate fi întâlnită și la persoanele tinere, care au fost supuse traumatismelor, care suferă de obezitate, sau la femeile însărcinate, în urma unor sarcini foarte mari.Indicații chirurgicaleDeși coxartroza este ireversibilă, intervenția chirurgicală poate ameliora simptomele și poate încetini progresul bolii. Pentru coxartroza în fază incipientă, se face corecția defectului anatomic prin osteotomie de bazin, însă, pentru coxartroza evoluată, la pacienții sub 50 ani, se efectuează osteotomie femurală sau osteoto-mie de recentrare, potrivit specialiștilor.„Coxartroza evoluată la persoanele între 50 și 65 ani: indicațiile depind de forma afecțiunii și toleranța bolnavului la efort. Pentru pacienții cu coxartroză evoluată cu vârsta peste 65 de ani, se folosește proteza totală de șold”, adaugă specialistul.