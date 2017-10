După injectarea cu botox, nu mai transpiri şase luni

Stop mirosului neplăcut!

După injectarea cu botox, nu mai transpiri șase luni

Transpirația în exces nu este numai o problemă estetică, ci poate influența în mod negativ imaginea personală. Acum, nu mai este nevoie să ne rușinăm de faptul că transpirăm mai mult decât ceilalți, pentru că putem lua măsuri în acest sens. Injecțiile cu toxina botulinică, tratament aplicat în cabinetele de chirurgie estetică, te pot scăpa de transpirația nedorită pentru șase luni. Într-un timp în care operațiile estetice au ajuns atât de departe încât nu există, practic, zonă a corpului care să nu poată fi ajustată, chiar și proastele „obiceiuri” ale organismului pot fi reglate după voia noastră. Transpirația excesivă, în termeni medicali hiperhidroza, poate fi tratată prin injectarea de toxină botulinică în zonele cu probleme, scăpând pacienții de stresul zilnic resimțit la contactul cu familia sau cu cei de la muncă. Recuperarea încrederii în sine Pe lângă faptul că transpirația este o problemă în sine, cantitatea ei provoacă numeroase neplăceri: hainele se pătează și necesită schimbarea frecventă pe parcursul zilei, iar pacientul își pierde încet încrederea în sine, lucru ce are un efect negativ asupra relațiilor cu cei din jurul său. Cei care au posibilitatea pot apela la tratamentul cu toxină botulinică, considerat 100% eficient. Nerecomandat persoanelor sub 18 ani, tratamentul are aceeași eficiență în cazul femeilor și bărbaților, fiind solicitat, la ora actuală, în egală măsură de ambele categorii. „Tratamentul cu toxină botulinică are o eficiență totală și a devenit popular atât printre femei, cât și printre bărbați. Nu este recomandat persoanelor sub 18 ani, gravidelor sau pacienților care au o anumite afec-țiune neuromusculară. Spre deosebire de tratamentele medicamentoase, care nu sunt tot timpul sigure, injecțiile cu toxina botulinică se pot face rapid. Nu sunt dureroase, iar activitatea se poate relua imediat după intervenție”, ne-a spus dr.Cornelia Panchici, chirurg estetician. Fără transpirație timp de jumătate de an Tratamentul presupune, cu ajutorul injecțiilor, amorțirea pe timp îndelungat a zonei afectate fie că este vorba despre palme, laba piciorului sau zona axială, împiedicând glandele sudoripare să funcționeze excesiv. Efectul este garantat pentru jumătate de an și nu necesită o întreținere specială, pacientul fiind capabil să-și reia activitatea obișnuită, chiar și în perioada de acomodare a organismului cu noul tratament. „Pacienții nu trebuie să-și mai facă probleme timp de șase luni, cât durează efectul injecțiilor. Desigur, perioada mai poate varia în funcție de metabolismul fiecăruia, dar în majoritatea cazurilor rezultatele au fost bune. Toxina botulinică ajunge la efectele complete după aproximativ două săptămâni, timp în care nu este nevoie de precauții speciale”, a adăugat medicul. Printre efectele secundare, se pot număra anumite slăbiciuni la nivelul musculaturii umărului, însă cazurile sunt rare, iar efectele sunt pe termen scurt. O ședință de tratament constă în injectarea toxinei botulinice în zonele afectate și costă 700 de euro.