Dulciuri sănătoase recomandate de nutriţionişti

Dulciuri sănătoase recomandate de nutriționiști

Ştire online publicată Vineri, 18 Septembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Fructele proaspete și cele uscate reprezintă cea mai sănătoasă sursă de zahăr. Totuși, există și o minimă permisivitate la un alt fel de dulce, care poate să fie consumat fără vinovăție. Crema de fructe se numără printre dulciurile sănătoase recomandate de nutriționiști. Medicii spun că excluderea completă a zaharurilor din alimentație nu este cea mai sănătoasă și mai comodă metodă de a te menține suplu, însă trebuie să ținem cont și de faptul că aportul caloric adus de dulciuri se depune rapid, sub formă de rezerve și, astfel, controlul greutății devine dificil. Crema de banane cu fructe este un astfel de exemplu. Pentru prepararea desertului, aveți nevoie de un albuș de ou, o banană mare, 300 de grame de fructe proaspete (piersici, pere, ananas, kiwi), o lingură de zeamă de lămâie și o linguriță de zahăr pudră. Albușul se bate spumă, se adaugă banana mărunțită, zeama de lămâie și zahărul pudră. Compoziția se mixează bine până când devine ca o cremă și se servește rece. O porție are 82 de calorii, dar nu are grăsime și nici colesterol.