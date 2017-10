Dulciuri dietetice pentru menţinerea siluetei

Dulciuri dietetice pentru menținerea siluetei

Ştire online publicată Marţi, 12 Februarie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

De multe ori autosugestia este cea care ajută la slăbit. Prin simplul fapt că ronțăim ceva uităm de mesele copioase. Este o metodă de a-ți stăpâni pofta de mâncare și de a obține o doză semnificativă de energie. Turta dulce, ciocolata cu mentă, floricelele sunt indicate atunci când vreți să ronțăiți ceva sau să mâncați dulciuri. Un bol cu popcorn conține 58 de calorii și patru grame de grăsimi. Popcornul este bogat în fibre și are un conținut bogat de vitamine B1 și B2. Floricelele de porumb sunt cea mai bună alegere pentru momentele în care vrem să ronțăim ceva. Nu sunt foarte consistente, dar potolesc foamea și păcălesc apetitul. Carbohidrații conținuți de popcorn oferă energie și ajută organismul să ardă grăsimile. Nu prăjiți floricelele în grăsime și adăugați puțină sare. O felie de plăcintă cu dovleac are 172 de calorii și opt grame de grăsimi. Nu este prea consistentă, iar dovleacul asigură doza zilnică de vitamina A și vitamina C. Alte componente importante pe care le găsiți în dovleac sunt potasiul și acidul folic. Dovleacul este un aliment bogat în fibre, iar un aport crescut de fibre îmbunătățește condiția fizică și ajută la menținerea siluetei.