Dukan - dieta "iluzie" care distruge organismul

În ultimii ani, moda „dietelor - minune“ a câștigat tot mai mult teren în rândul celor care se luptă cu kilogramele în plus. Avantajul de a ajunge la greutatea dorită într-un timp foarte scurt a făcut din aceste „rețete de slăbit“ un stil de viață pentru foarte mulți oameni. Favorita este dieta Dukan, o dietă pe cât de apreciată de pacienți, pe atât de contestată de medici.Agreată de pacienți, dar contestată de medici, dieta Dukan sau dieta hiperproteică are avantajul că reduce dramatic kilogramele în plus, într-un timp relativ scurt. Corelată, însă, la necesitățile organismului, „dieta minune” nu îndeplinește principiile unei alimentații sănătoase și variate.„Dieta Dukan este o dietă hiperproteică, adică bogată în produse ce conțin proteine animale (mezeluri slabe, brânzeturi, ouă, iaurt) și grăsimi provenite din fructe oleaginoase. Mulți pacienți țin această dietă pentru că are avantajul de a produce o importantă scădere în greutate, ce favorizează arderea lipidelor de depozit ca sursă de energie.Cu alte cuvinte, această dietă este structurată pe patru etape ce se axează pe consumul excesiv de proteine, în detrimentul fructelor și al legumelor”, a explicat dr. Camelia Lăcătuș, medic specialist diabet, nutriție și boli metabolice, în cadrul centrului medical de gastroenterologie, hepatologie și endoscopie digestivă Gastromond.Riscuri pentru sănătatePe termen lung, orice dietă poate afecta într-un mod ireversibil funcțiile organismului și poate genera o serie de afecțiuni extrem de periculoase. Ori, excluderea din dietă a alimentelor care conțin fibre ce ajută la digestie, sau a carbohidraților, care oferă energie, presupune apariția unor efecte adverse extrem de agresive.„Dietele sunt planuri de alimentație menite să creeze un deficit caloric mare, adică să ajute la scăderea în greutate. Cu un deficit caloric moderat și cu o alimentație diversificată pe tot parcursul dietei, rezultatele nu doar că sunt cele dorite, însă efectul lor este de lungă durată.În condițiile unei alimentații echilibrate, organismul menține în mod normal, un echilibru acido-bazic în sânge. În cazul persoanelor care țin dieta Dukan, din cauza prezenței în sânge a prea multor corpi cetonici, organismul nu va mai fi capabil să echilibreze nivelul dintre acizi și baze, ceea ce va face sângele acid, o afecțiune cunoscută sub numele de cetoacidoză.Efectul se răsfrânge asupra ficatului și rinichilor, crescând astfel riscul de insuficiență hepatică și renală, boli cardiovasculare, litiază renală sau dereglări ale tranzitului intestinal. Dieta bogată în proteine poate afecta în mod negativ și nivelul colesterolului din organism, iar nivelul crescut de acid uric din organism poate duce la apariția gutei sau la agravarea acesteia.De asemenea, eliminarea totală a unor anumite grupe alimentare atunci când urmezi dieta Dukan, poate duce la anemie, letargie, depresie, constipație.Acest regim nu este recomandat gravidelor sau celor care alăptează, deoarece apar negreșit dezechilibre cauzate de deficiențele de vitamine și minerale, sau celor ce suferă de diabet tip I sau sunt dependenți de insulină”, a mai precizat medicul.Alternative sănătoaseCa recomandare în lupta cu kilogra-mele sunt dietele hipocalorice, adică un aport caloric ce îmbină toate grupele alimentare, respectând principiile unei alimentații sănătoase. Pe lângă ceea ce punem în farfurie, medicul ne recomandă mișcarea, un aliat de încredere pentru persoanele supraponderale.