Drama unei mămici disperate! "AVEM LEGI FĂCUTE DE CRETINI PENTRU IDIOŢI CA MINE"

Drama unei mămici disperate! "AVEM LEGI FĂCUTE DE CRETINI PENTRU IDIOȚI CA MINE"

Cu toții știm că boala nu te întreabă nici câți ani ai și nici câți bani ai în buzunar. Din păcate, cu această realitate cruntă se confruntă băiețelul unei prezentatoare TV celebre, Magda Vasiliu Stoian, diagnosticat cu cancer. Familia vedetei de la Prima TV a simțit pe propria piele că țara noastră dragă nu ne poate oferi niciun ajutor, ba mai mult, legile de aici sunt ca niște „bețe în roate”.Prezentatoarea TV a întâmpinat dificultăți birocratice, asta în timp ce încearcă să fie 100% alături de băiețelul ei, Vlad, grav bolnav de cancer.Acestea sunt câteva rânduri dureroase, postate de Magda Vasiliu Stoian pe pagina sa de socializare:„20 de ani în care am cotizat zdravăn la sistemul de asigurări de sănătate. 20 de ani în care am avut concediu medical o singură dată, 5 zile, pentru că mi-am rupt piciorul. În rest, analize făcute la particular, plătite și o singură naștere. Atât. Azi mă văd în situația incredibilă de a găsi o soluție pentru a beneficia de concediu medical pentru îngrijirea copilului. Vlad, băiețelul meu a fost diagnosticat cu cancer acum 3 luni. De atunci sunt cu el la tratament în Italia, o țara care l-a primit instant.INTERNAREA DE URGENȚĂ A COPILULUI MEU NU A FOST CONDIȚIONATĂ DE NICIUN ACT!!Vlad a fost internat, diagnosticat și a început chimioterapia fără să am inițial niciun document. Abia apoi m-au întrebat de cardul european. Le-am spus că nu-l am, dar îl voi avea și că îi rog să nu oprească investigațiile. Funcționarul de la ghișeu mi a răspuns simplu: „Doamnă, copilul e tratat oricum... Nu condiționăm tratamentul de chestiuni birocratice! Stați liniștită!”Și, am stat liniștită, gândidu-mă că și în țara mea există soluții decente pentru astfel de situații în care nu doresc nimănui să se afle. Dar, a venit momentul în care am solicitat un concediu medical pentru că nu am altfel cum să-mi însoțesc copilul la analize, nu mă pot internă cu el din trei în trei săptămâni, nu-l pot îngriji după chimioterapie, când suferința lui este cumplită. Medicul meu de familie, căruia nu i-am cerut niciodată nici măcar o adeverință, a ridicat din umeri, legea noastră zice că trebuie să vin personal la cabinet. Deci, nu mă poate ajută.Aflu apoi că e nevoie de un aviz al direcției sanitare din București, unde ar trebui să mă prezint tot personal. Deci, nu se poate. Legea noastră este făcută de niște cretini, pentru niște idioți că mine, care speră în dreptate, înțelegere și bun simț! Când italienii îi fac copilului meu analize din trei în trei zile că să se asigure că e totul ok, România, țara mea, îmi cere acte peste acte, avize și documente traduse, legalizate etc. Există un teanc de hârtii de la spitalul din Roma care atesta diagnosticul cumplit, toate parafate de somități în oncologie pediatrică. Statul român, conform unor legi de rahat, vrea aviz de la un oncolog din România!!!Adică, un aviz formal, fără valoare medicală, pentru că acel oncolog evident, nu va vedea copilul. Nu are cum! Pentru că nu sunt cretină să-l port prin aeroporturi, avion și cabinete medicale când starea lui e una la limită! Nu am vrut să-l expun pe Vlad, nu vreau compătimire și nici milă! Nu am nevoie! Am nevoie doar ca cineva cu putere de decizie să schimbe niște legi restrictive, făcute parcă la mișto, interpretabile și care nu-l ajută pe cetățeanul idiot că mine, care cotizează zeci de ani degeaba! Pentru că sunt sigură că la fel că mine au pățit o mulțime de alți părinți, care în momentul în care pleacă să-și salveze copilul, nu se gândesc la birocrație, legi și chichițe administrative care oricum n-aduc nimic bun”.