DRAMA UNEI FEMEI NEFERICITE. "Nu ne mai iubim, dar stăm împreună de dragul copilului"

Cucoana a plutit , din floare in floare , pana la o varsta , care la sate , subversiv , defineste fata batrana . Adica , acea femeie trecuta si prin ciur si prin darmon , de care fug cu groaza , de regula , toti masculii voluntari de-o noapte , sau de mai multe , care nu-si doresc durerile de cap , provocate de discutiile privind planurile de viitor , de la tigara-tigarile de dupa ... Totusi , dupa ,,lupte seculare'', eroina noastra ,,dei si lupta , lupta si dei'' , agata un fraier turnandu-i un plod simpatic , cum toti sunt asa , cei nascuti din disperare ei si din prostia lui , adica ,,din flori''. Nepriceputul o ia de nevasta , gandindu-se mai intai la siguranta urmasului dat de iubita de moment , o ia acasa , si de voie , de nevoie , incearca sa se adecveze noii realitati ... Trec , un an , doi , trei , cinci si pe nesimtite , totul incepe sa scartaie , din toate incheieturile . Ea , nu mai are zilnic , nici toalele si nici sulemenelile , ce-i ascundeau la intalniri anumite puncte inestetice , ridurile , celulita , vergeturile , a luat serios in greutate , ba chiar se constata , ca nu are nici cultura pe care si-o invoca , fiind repezita , agramata , chiar vulgara . El , a inceput sa se indeparteze de ea tot mai mult , sa iasa tot mai des cu baietii , vine acasa afumat , injura adeseori si isi blesteama soarta vitrega ... Apar tot mai des discutiile in contradictoriu si convingerea amandurora , ca nu se mai iubesc si ca asta nu mai este casnicie ...Copilul , care ar fi trebuit sa fie in centrul preocuparilor lor , devine , cand obstacol pentru emanciparea ei , cand lat sufocant pentru nefericirea lui ! Si totusi , atat el , cat si ea , declara in cor , ca il iubesc ... Mai este ceva care sa-i tina impreuna ? Pana la un moment dat , banii lui au incantat-o si au tinut-o langa el . Acum , parca nu mai are asa de multi bani , nici masina lui nu este asa de performanta , iar apartamentul lui , dintr-un bloc interbelic , nu este chiar asa de spatios . Nici profesia lui nu este extraordinara , ca mai sunt atatia altii cu meserii mai banoase ... Nici sex nu mai fac de mult timp , el nemaisimtind niciun fior rascolitor in acest sens , iar ea reclamand in permanenta insatisfactia traiului , alaturi de un om care nu o intelege suficient si nu o apreciaza chiar deloc ... Asta numeste ea nefericire ! Cu ceva ani in urma , am scos o asemenea femeie nefericita din mare , pe un frig groaznic de februarie . Ajutat de o prietena , am dus-o acasa , iar cand i-am povestit sotului ce s-a intamplat , s-a uitat la ea lung , ca facuse turturi la palton si tremura toata , a ras cu pofta si a intrebat-o brusc : ,,Gata , te-ai racorit ?''