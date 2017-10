Drama Mariei Franga! Campanie umanitară pentru un suflet de copil

Asociația „Constanța mai Frumoasă” și Crucea Roșie Constanța organizează luni, 20 iunie, ora 17:00, la Casa de Cultura Constanța, un spectacol caritabil în scopul strângerii de fonduri pentru ca Maria Mihaela Franga,în vârstă de13 ani, diagnosticată încă de la naștere cu paralizie cerebrală, să-și poată continua tratamentul și să poată duce o viață cât mai normală. Maria încă nu poate mesteca mâncarea, nu poate alerga, poate merge doar cu gheată ortopedică și nu poate vorbi. La eveniment vor urca pe scena artiștii: Mircea Cazan, Raluca Sofrone, Lucian Colareza, Rodica Rodion, Alex Florea, Ionuț Dulgheriu, Liliana Cornilă, Frații Adrian, Denisa Ștefania Lucan, New Force of Dance, Amos Band si Ansamblul de dansuri al Comunitatii Grecesti Elpis.„Maria a beneficiat până în prezent de implanturi cu celule stem în China, în urma cărora a înregistrat progrese semnificative, iar pentru continuarea acestui tratament la clinica din China are nevoie de suma de 38.400 dolari”, a declarat Bogdan Giuglea, președintele Asociației „Constanța mai Frumoasă”.