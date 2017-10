Drama copiilor bolnavi de cancer: Constanţa are un singur medic specialist!

Drama copiilor bolnavi de cancer: Constanța are un singur medic specialist!

Cel puțin doi copii sunt diagnosticați cu cancer în fiecare lună la Constanța. O statistică extrem de îngrijorătoare, susțin medicii, având în vedere că formele de boală sunt foarte agresive și au o evoluție fulminantă. Singura șansă de supraviețuire rămâne unicul centru de diagnosticare și monitorizare a bolilor onco-hematologice din Constanța, locul în care copiii sunt tratați prin spitalizare de zi și care ieri a împlinit un an de activitate. Din păcate, sarcina de a le ameliora starea acestor copii îi revine singurului medic specializat în pediatrie oncologică din Constanța.350 de copii din județul Constanța au fost diagnosticați, în ultimul an, cu diferite forme de cancer. Aceștia au vârste cuprinse între 3 luni și 16 ani și se luptă să supraviețuiască în fiecare zi.Deși găsesc susținere și tratament gratuit în cadrul singurului centru pentru tratarea și monitorizarea bolilor onco-hematologice din Constanța, centrul Focus din cadrul Policlinicii Spitalului Județean Constanța, aceștia sunt sub monitorizarea unui singur medic specializat în tratarea cancerului pediatric.„Din păcate, această supraspecializare de onco-pediatrie nu este la îndemâna oricui, iar dovada stă în faptul că eu sunt singurul medic care lucrează pe acest domeniu încă din 1994. Chiar dacă pentru mine a fost foarte dificil să monitorizez atât de multe cazuri, pentru copii cred că a fost bine să aibă un medic care să le cunoască boala. Luptăm împreună pentru supraviețuirea lor și ne bucurăm pentru că avem și foarte mulți supraviețuitori. În prezent, aceștia fac parte dintr-o asociație care se cheamă «Little People» și care îi susține prin tabere și consiliere”, a precizat dr. Adriana Apostol, medic specialist onco-pediatrie în cadrul Centrului Focus.„Viața noastră a devenit un coșmar!“Mama unei fetițe de 5 ani, bolnavă de leucemie, spune că drama familiei a început la 5 luni după nașterea copilei și că, din păcate, continuă și astăzi.„Ne luptăm să trăiască și le mulțumim medicilor pentru toate eforturile pe care le fac. De când am primit acest diagnostic viața noastră a devenit un coșmar. Imaginați-vă cum este să îți vezi copilul jucându-se și dintr-o dată să aibă sângerări nazale puternice sau să ajungi în miez de noapte la urgență pentru că are corpul plin de echimoze. Și suntem în situația asta de mai bine de 5 ani pentru că cea mică a fost diagnosticată la câteva luni. Cel mai dureros este că am ajuns să trăim cu teama că fiecare zi ar putea să fie ultima, având în vedere că medicii ne-au spus că oricând boala poate evolua spre o formă foarte severă și care poate duce la deces”, ne-a declarat Mirela Caraman, mama Ioanei.Sprijinul psihologului are un rol esențialÎn cadrul centrului, printre copii, l-am găsit și pe psihologul care îi susține atât pe copii, cât și familiile acestora. Un specialist care spu-ne că suferința nu poate fi măsurată în cuvinte și că este vital ca pacienții să fie susținuți în această perioadă dramatică din viața lor.„Dincolo de faptul că acești copii au nevoie de susținere pentru a se adapta schimbărilor care vin odată cu boala, părinții au, la rândul lor, nevoie de consiliere pentru că se simt foarte vinovați de diagnosticul copiilor lor. Aici îi ajutăm să se simtă securizați emoțional, să se adapteze și să își găsească resursele necesare pentru a continua lupta cu această boală necruțătoare. Fiecare caz este unic și pentru că părinții au diverse grade de adaptare și acceptare a suferinței copiilor și a ceea ce va urma. Un pacient oncologic și familia acestuia are nevoie de toată susținerea pentru a face față acestui șoc imens, acestei dureri imense.Pe de altă parte, ne bucurăm când suntem vizitați de supraviețuitori care acum se îndreaptă către medicină, și în mod particular către oncologie, ceea ce dovedește că acești copii au fost maturizați forțat de experiența bolii și că văd viața cu alți ochi”, a precizat Ligia Nicoleta Moldovan, psiholog în cadrul centrului Focus.Președinta Asociației „Dăruiește Aripi”, Alina Vasea, a ținut să precizeze că suc-cesul acestui proiect se datorează implicării comunității constănțene care a susținut financiar construirea acestui centru. Aceasta le reamintește constănțenilor că pot susține în același mod și proiectul de reabilitare a secției de terapie intensivă din cadrul secției de pediatrie a spitalului.„Sărbătorim un an de când centrul funcționează și realizările sunt mai mari decât ne-am propus. Copiii vin într-un loc în care personalul este specializat pe probleme oncologice, ceea ce este foarte important, având în vedere că perspectiva terapeutică este diferită. Părinții vin cu toată deschiderea la centru pentru că regăsesc atât susținere psihologică, cât și terapie, ceea ce înseamnă că ne-a îndeplinit scopul”, a declarat Alina Vasea.