Drama constănţenilor puşi pe lista de aşteptare la proteze medicale

Drama constănțenilor puși pe lista de așteptare la proteze medicale

De la începutul acestui an și până în prezent, la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Constanța au fost depuse peste 5.000 de dosare pentru obținerea dispozitivelor medicale de protezare. Din cauza numărului extrem de mare de dosare, listele de așteptare au fost eliminate abia luna aceasta.După ce, luni de zile, peste 400 de pacienți care se aflau pe liste interminabile de așteptare pentru obținerea protezelor medicale au avut de suferit din cauza tratamentelor incomplete sau chiar a lipsei acestora, situația a putut fi remediată abia luna aceasta.Pentru toate aceste dispozitive medicale a fost alocat un buget de peste 400.000 de lei, potrivit reprezentanților instituției.„Pe trimestrul I al acestui an, conform datelor înregistrate, avem 1.391 de dosare pentru pacienții asigurați. Pe trimestru II, avem 1.947 de dosare, iar pe trimestrul III, 1.394. În intervalul 1-24 octombrie, ultimul înregistrat, avem un total de 607 dosare. Astfel, totalul dosarelor depuse pe acest an, până la acest moment, este de 5.339", a precizat Carmen Laura Maxim, purtătorul de cuvânt al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Constanța.Sute de pacienți în stand byDin păcate, la aceeași dată, pe listele de așteptare pentru protezele medicale erau 622 de pacienți ale căror dosare medicale erau depuse pentru proteze ORL și proteze ortopedice.„Pe lângă cele 622 de dosare în așteptare, 607 pe ORL și 15 pe ortopedie, în deciziile acordate, frecvența a fost mai mare pentru dispozitivele de tip stomii, incontinență urinară și aparate de administrare continuă cu oxigen. Cele mai vechi datează din 4 februarie 2013, însă listele de așteptare s-au redus față de anii precedenți, când pacienții așteptau foarte mult pentru a beneficia de proteze”, a completat purtătorul de cuvânt al CJAS.Copiii și bolnavii de cancer au avut întâietateMedicul șef al comisiei care întocmește și aprobă dosarele destinate protezelor medicale susține că s-au depus dosare pentru aproape fiecare categorie de dispozitive medicale și că lista de prioritizare a vizat copiii, pacienții oncologici, persoanele cu certificat de încadrare într-un grad de handicap.„Copiii, pacienții oncologici, dar și gravidele și pacienții până în 18 ani sunt cei care au prioritate la acordarea protezelor medicale”, a mai spus reprezentantul CJAS.Pe de altă parte, reprezentanții casei susțin că decontarea se face parțial, indiferent de natura dispozitivelor medicale. În acest context, aceștia susțin că, în situația în care un pacient dorește un dispozitiv medical mai performant, deci mai scump, trebuie să plătească diferența față de decontarea asigurată de casă.