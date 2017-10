Dr. Zamfir - ambasador al campaniei "Şi tu poti salva vieţi! Există un erou în fiecare dintre voi!"

Dr. Zamfir - ambasador al campaniei "Și tu poti salva vieți! Există un erou în fiecare dintre voi!"

Medicul Radu Zamfir, unul dintre supravietuitorii accidentului aviatic din Apuseni, a devenit ambasador al campaniei „Si tu poti salva vieti! Exista un erou in fiecare dintre voi!”, proiect initiat in aprilie 2013, care are ca principal scop reducerea timpului de ajungere la urgente de grad 0 si 1 din locurile publice la mai putin de 6 minute, conform Agerpres. ei care isi doresc sa redirectioneze 2% din impozitul pe venit catre Societatea de Salvare Bucuresti pentru sustinerea proiectului pot face acest lucru completand formularul 230 de pe existaunerou.ro si incarcandu-l tot pe acest site.