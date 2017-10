Dr. Vlad Tica, noul vicepreşedinte al Asociaţiei Europene a Medicilor de Spital

1

tica

la citi copii a scos prematur domnul doctor si arecazuri de malpraxis este intr-adevar o surpriza. Imi pare rau TICA ca nu ti-am facut plingere penala acum citiva ani in urma ptr ca mi-ai nenorocit copilul mintind despre termenul de nastere ,as fi scapat si pe altii de dureri de cap inclusiv pe doamna care i-ai retezat vezica anul trecut . Ai in spate o groaza de esecuri si nu sunt lucruri care se pot reface asa.." cu piese de schimb" ...sunt oameni macelarule!!!!!