Dr. Vlad Tica: "Naşterile la adolescente, un fenomen care a luat amploare!"

Dr. Vlad Tica: "Nașterile la adolescente, un fenomen care a luat amploare!"

Aproape 100 de adolescente din Constanța au devenit, în a doua jumătate a anului trecut, mame. Medicii din cadrul Spitalului Județean Constanța susțin că fenomenul a luat amploare în ultimii doi ani și din cauza lipsei acute de informare a familiilor din care acestea provin. Din păcate, situația pare să se repete și anul acesta, când un număr foarte mare de gravide care nu au împlinit nici 15 ani au devenit mame. „De la începutul acestui an, în maternitatea Constanța au fost înregistrate 180 de nașteri. Din nefericire, o mare parte dintre acestea au fost adolescente de 14, 15 sau 16 ani, cu risc de suferință fetală din cauza faptului că nu aveau bazinul suficient de bine dezvoltat. Pe lângă acestea, am avut gravide cu diverse comorbidități: diabet, hipertensiune arterială, patologie renală sau cancer”, a explicat, pentru „Cuget Liber”, dr. Vlad Tica, șeful secției de obstetrică-ginecologie din cadrul Spitalului Județean Constanța.Medicul a făcut și câteva recomandări extrem de importante pentru constănțencele care își doresc să devină mămici. „În primul rând, trebuie subliniată importanța primului consult ginecologic care să confirme sarcina. Apoi, la fel de importantă este stabilirea vârstei gestaționale. Urmează stabilirea tipului de sarcină: dacă este vorba de un singur făt, dacă este sarcină gemelară sau dacă este sarcină multiplă, fiecare dintre aceste situații impunând o conduită terapeutică diferită. Până la șase luni este foarte important ca gravida să meargă regulat la medicul de familie și la medicul ginecolog, după această perioadă trebuie să se prezinte bilunar, iar în ultima lună de sarcină, consultul trebuie să fie cel puțin săptămânal, pentru a identifica situațiile care pot pune în pericol copilul sau gravida. Chiar astăzi am avut un caz special al unei gravide care a fost în pericol să îi moară fătul în burtică pentru că au apărut complicații despre care nu a avut cunoștință. Toate acestea ar fi putut fi evitate dacă gravida ar fi mers la medic și sarcina ar fi fost monitorizată așa cum este și normal. Din fericire, copilul a fost adus pe lume în siguranță, iar gravida este în afara oricărui pericol”, a completat dr. Vlad Tica.