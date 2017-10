Dr. Vasile Sârbu operează la Spitalul din Mangalia

La propunerea managerului Spitalului Mangalia, dr. Vasile Sârbu, medic primar chirurgie generală și vasculară, a acceptat ca pe o perioadă de câteva luni să conducă echipa de medici ai instituției din sudul litoralului.„Este vorba despre o convenție pe care o am cu spitalul Mangalia pentru a colabora cu echipa extraordinară de medici care lucrează deja acolo pentru a-i familiariza cu tehnicile moderne de chirurgie, dar și pentru că spitalul dispune de aparatură performantă. Convenția a fost însă încheiată pe o perioadă determinată, de câteva luni. Ne axăm în mod special pe chirurgia laparoscopică, iar acest lucru face ca și locuitorii din sudul litoralului să be-neficieze de cele mai bune tehnici medicale de sănătate. Am realizat deja mai bine de 20 de operații laparoscopice, printre care, un cancer gastric și un rinichi tumoral, intervenții realizate cu succes chiar zilele trecute. Tot ceea ce am realizat până în prezent și ce încerc să fac și de acum înainte este o lecție de dragoste pentru pacienții mei”, a declarat, pentru Cuget Liber, dr. Vasile Sârbu.Cât privește o nouă colaborare cu Spitalul Județean Constanța, medicul susține că, cel puțin pentru moment, nu se mai pune problema revenirii la Constanța. „A rămas ca în momentul în care vom colabora, voi reveni la spital. Momentan nu se pune problema revenirii mele la Constanța. Oricum, în acest moment mă axez pe colaborarea de la Mangalia și pe cea de la Clinica Medstar 2000 din Constanța și acord acestor colaborări și activități toată atenția mea”, a completat medicul.