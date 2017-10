Dr. Răzvan Stanca: „Mămicile mă pot găsi la Spitalul ISIS“

3

Profesor?

Dr.Stanca are,desigur,competente de netagaduit,cum ar fi cele din domeniul ecografiei. Dar de aici si pana a pretinde insistent si patologic ca este Profesor Universitar sau Academician este fantezie...Domnul doctor este Asistent Universitar si,pentru cine a avut sansa unei educatii universitare, asta presupune ca mai are de parcurs gradele de Lector/Sef de Lucrari si Conferentiar, pentru care trebuie sa aiba si titlul de Doctor in Medicina, pentru a ajunge in final Profesor. Deci daca pacientele doresc sa-l urmeze, o pot face si fara ca dansul sa se pretinda ce nu este si nu se stie daca va fi...