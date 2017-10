Dozele mici de estrogen, eficiente împotriva cancerului mamar metastatic

Ştire online publicată Vineri, 28 August 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Dozele mici de estrogen sunt eficiente împotriva cancerului mamar metastatic, în cazul pacientelor care nu mai răspund la tratamentele clasice cu anti-estrogen, potrivit unui studiu american publicat în Journal of the American Medical Association (JAMA).66 dintre femeile care au participat la studiu aveau cancer ma-mar estrogen receptor pozitiv, maladie în care creșterea tumorilor este stimulată de hormonul feminin estrogen. Acest tip de cancer, care reprezintă 75% din totalul cazurilor de cancer mamar, se tratează cu anti-estrogen. În cazul celor 66 de femei, tra-tamentul tradițional și-a pierdut din eficacitate, așa cum se întâmplă adeseori, tumorile reapărând și extinzându-se la alte organe. Bolnavele au fost tratate cu doze mici de estrogen, care s-au dovedit eficiente pentru 30% dintre participante, au explicat cercetătorii de la Facultatea de Medicină din St Louis. „Pacientele nu aveau altă șansă decât chimioterapia, dar noi am descoperit că trata-mentul cu estrogen oprește dezvoltarea maladiei la multe dintre femeile bolnave și că este mult mai bine tolerat decât chimioterapia”, a explicat Matthew Ellis, oncolog la Centrul Siteman din cadrul Universității Washington din St Louis, coordonatorul studiului. Estrogenul a oprit în multe cazuri progresia cancerului, iar pentru câteva dintre paciente tumorile au redevenit sensibile la acțiunea acestui hormon, răspunzând astfel pozitiv la reluarea tratamentelor cu anti-estrogen. Studiul a comparat efectele unei doze zilnice de 30 de miligrame de estrogen, echivalentul cantității acestui hormon în sângele unei femei însărcinate, cu o doză de șase miligrame, ce corespunde perioadei de ovulație. Rezultatele testului au relevat faptul că dozele slabe sunt mai bine tolerate, fiind, totodată, mai eficiente.