Dovleacul, recomandat pentru reglarea glicemiei

De asemenea, dovleacul are un conţinut foarte mare de betacaroten, o substanţă care are grijă de sănătatea sistemului nervos şi de cea a pielii. Cel de-al doilea ingredient important pe care îl conţine dovleacul este potasiul, mineral ce vă energizează şi ţine tensiunea sub control. În plus, conţinutul bogat în fibre asigură buna funcţionare a digestiei şi previne apariţia bolilor cardiovasculare, a asteniei, cât şi a cancerului. Reţineţi şi că seminţele de dovleac sunt un remediu excelent în afecţiuni ale vezicii urinare şi ale prostatei, prin conţinutul ridicat de zinc. În plus, dacă vi se întâmplă des să nu puteţi dormi noaptea, un pahar cu suc de dovleac este cel mai bun remediu.