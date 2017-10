Două persoane infectate cu bacteria care provoacă boala Lyme

1

boala lyme

Salutare tuturor! As dori sa vorbesc in privat daca se poate sa fiu contactat de cei care au sau au avut aceasta bacterie. De asemenea as dori sa stiu daca cineva care s-a tratat la dna doctor Rosca a simtit o imbunatatire semnificativa a simptomelor si cat a durat tratamentul. Precizez ca sunt la a 6-a cura de antibiotic. Pentru restul, cei care considera ca e o valva prea mare si vorbesc din auzite le dorec ..... Sanatate !