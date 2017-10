Două persoane arestate în scandalul traficului de ovule

Ştire online publicată Miercuri, 20 Februarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Tribunalul București a decis, miercuri, arestarea preventivă pentru 29 de zile a celor doi reprezentanți ai clinicii Med New Life reținuți de procurorii DIICOT pentru trafic de celule de origine umană, recoltate pentru fertilizare in vitro, scrie Mediafax.Instanța a admis astfel cererea procurorilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Crimnalitate Organizată și Terorism (DIICOT) și a emis pe numele celor doi reprezentanți ai clinicii Med New Life reținuți mandate de arestare preventivă. Decizia nu este definitivă, putând fi contestată la Curtea de Apel București.În cazul traficului de celule de origine umană, procurorii DIICOT au audiat zeci de persoane, între care medici și asistente, la finalul cărora au dispus, în noaptea de marți spre miercuri, reținerea a doi reprezentanți ai clinicii, potrivit unor surse judiciare.