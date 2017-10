Două centre de permanenţă în municipiul Constanţa

Două centre de permanență în municipiul Constanța

Constanța are nevoie de centre de permanență. În loc să aștepte cu orele în Urgența Spitalului Județean, constănțenii care nu au probleme deosebite de sănătate ar putea primi îngrijiri, mult mai repede, într-un astfel de centru. „Deocamdată, observăm că pacientul, dacă are nevoie să-și facă un tratament după ora 21,00, merge la Urgență, cu fiola și injecția în mână, pentru că nu are unde să meargă. Dar nu i se acordă atenția necesară în Urgență. Nici nu are cum! Trebuie să înțeleagă că, din păcate, nu este o prioritate, căci Unitatea de Primiri Urgențe este pentru cazurile critice, care vor avea întâietate. Astfel, pacientul așteaptă cu orele, se supără, intervine disconfortul. Dar dacă ar exista centrele de permanență, cu medic de gardă, cu asistente, pacienții ar putea merge liniștiți pentru a-și face tratamentele”, a declarat dr. Constantin Dina, șeful Direcției de Sănătate Publică (DSP) Constanța. Deocamdată, specialiștii direcției realizează o analiză pentru a stabili care sunt zonele unde este absolut necesară prezența unor astfel de unități. Până acum, s-a stabilit că trebuie să existe două centre de permanență în Constanța și unul la Băneasa. „Se vor mai realiza centre la Eforie și la Lumina. O să pregătim niște adrese către consiliile locale, pentru a pune la dispoziție spațiile. Cred că îi interesează pe primari ca locuitorii din comunele lor să aibă un medic la dispoziție, care să le poată da primul ajutor, să le facă un tratament”, a adăugat dr. Dina. În prezent, în județul nostru sunt patru centre de permanență, la Mihail Kogălniceanu, Cumpăna, Cogealac și Năvodari.