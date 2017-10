Două cazuri noi de copii depistaţi cu sindrom hemolitic uremic

Două cazuri noi de copii depistați cu sindrom hemolitic uremic

Ministerul Sănătății a fost informat cu privire la două cazuri de copii diagnosticați cu sindrom hemolitic uremic (SHU) din Argeș și Bacău.Copilul din Argeș, în vârstă de 1 an și 8 luni este internat la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Marie Curie” și este supus procedurilor de dializă peritoneală. Copilul din Bacău, în vârstă de 1 an și 2 luni se află în prezent internat la Spitalul de Pediatrie din Iași, nu este supus procedurilor de dializă peritoneală, dar are aplicat cateter.În ambele cazuri, DSP Argeș și DSP Bacău au declanșat anchete epidemiologice.