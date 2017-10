Două cazuri noi de copii cu sindrom hemolitic uremic

Sâmbătă, 14 Mai 2016

La o lună după ce ultimul copil cu sindron hemolitic uremic, dintre cei care s-au îmbolnăvit la începutul anului, a fost externat, apar două noi cazuri. Un copil din Bacău a fost transferat la Iași, aseară, cu suspiciune de SHU. De asemenea, o fetiță de un an și opt luni, diagnosticată la Pitești cu sindrom hemolitic uremic, a fost transferată la Spitalul „Marie Curie” din București, anunță digi24.roÎn cazul fetiței, diagnosticul a fost pus de medicii din Argeș imediat ce copilul a ajuns la ei. Deși a fost bolnavă timp de două zile, părinții au ținut-o acasă, convinși că se va face bine. Imediat ce boala a fost depistată la Spitalul din Pitești, fetița a fost trimisă la București.UPDATE - Ministerul Sănătății a fost informat cu privire la două cazuri de copii diagnosticați cu sindrom hemolitic uremic (SHU) din Argeș și Bacău, se arată într-un comunicat de presă transmis sâmbătă.Copilul din Argeș, în vârstă de 1 an și 8 luni, este internat la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii 'Marie Curie' și este supus procedurilor de dializă peritoneală.Copilul din Bacău, în vârstă de 1 an și 2 luni se află în prezent internat la Spitalul de Pediatrie din Iași, nu este supus procedurilor de dializă peritoneală, dar are aplicat cateter.În ambele cazuri, DSP Argeș și DSP Bacău au declanșat anchete epidemiologice, se arată în comunicatul Ministerului Sănătății.