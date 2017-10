DOLIU ÎN LUMEA MEDICALĂ. A MURIT UNUL DINTRE CEI MAI CUNOSCUŢI MEDICI

DOLIU ÎN LUMEA MEDICALĂ. A MURIT UNUL DINTRE CEI MAI CUNOSCUȚI MEDICI

Ştire online publicată Sâmbătă, 17 Decembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Medicul Henry Heimlich, inventatorul tehnicii de salvare care îi poartă numele, a murit sâmbătă la vârsta de 96 de ani, relatează bbc.com, preluat de News.ro.Medicul Heimlich a murit la un spital din Cincinnati, sâmbătă, urmare a unor complicații după un atac de cord suferit luni, au anunțat membrii familiei sale.În luna mai a acestui an, Henry Heimlich a utilizat pentru prima dată el însuși metoda care îi poartă numele, pentru a salva viața unei femei în vârstă de 87 de ani internate într-un azil pentru bătrâni din orașul Cincinnati, care se înecase cu un hamburger.„M-am simțit minunat după aceea, pentru că am reușit să o salvez. Știam deja că metoda mea funcționează în toată lumea, am simțit satisfacție”, a spus atunci Heimlich.El a inventat metoda în anul 1974, iar de atunci aceasta a dus la salvarea vieții a circa 100.000 de oameni doar în SUA, printre care fostul președinte Ronald Reagan, starul pop Cher, fostul primar al New York-ului Edward Koch, actorii Elizabeth Taylor, Goldie Hawn, Walter Matthau, Carrie Fisher, Jack Lemmon și Marlene Dietrich.