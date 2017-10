Doar oamenii sănătoşi răcesc urât

Concluzia unei cercetătoare britanice:

Doar oamenii sănătoși răcesc urât

Un strănut nevinovat de dimineață dă semnalul începerii sezonului de răceli și gripe. În timpul vieții noastre fiecare dintre noi răcim de cel puțin 200 de ori, fiecare răceală durând, în medie, nouă zile. Asta înseamnă că mai mult de cinci ani din viață îi petrecem răciți, cu nasul și ochii congestionați, cu tuse, dureri de cap și în gât. Răcelile sunt cele mai comune infecții din lume. Unii oameni suferă mai mult, răcelile punându-i la pat, în timp ce alții de-abia dacă strănută de câteva ori. De ce așa? Cercetările științifice din ultimii zece ani au revoluționat viziunile noastre vizavi de banala răceală - ce o cauzează, ce schimbări produce în organismul nostru, cum să luptăm împotriva ei și când să o lăsăm să își facă de cap. Mai nou, cercetătoarea Jennifer Ackerman combate experții, medicii și toate studiile științifice și neștiințifice, pentru a dezvălui adevărul și a demonta miturile despre banala răceală. Cercetările sale sunt surprinzătoare și uneori bizare, mai ales pentru că ea susține faptul că un sistem imunitar slab nu ne face vulnerabili. Potrivit lui Jennifer Ackerman, simptomele răcelilor nu sunt rezultatul efectelor distructive ale virușilor ci, mai degrabă, arată cât de tare reacționează sistemul nostru imunitar. Cu alte cuvinte, teribilele simptome de răceală sunt rezultatul unui sistem imunitar puternic și nu ale unuia slăbit. Vitamina C nu oprește răcelile Nu există leac împotriva răcelilor care să fi fost mai mult timp studiat decât vitamina C, despre care se spune că ajută în lupta împotriva infecțiilor. Totuși, mai mult de 30 de studii realizate pe zeci de mii de persoane au arătat că administrarea unei tablete de vitamina C pe zi nu previne răcelile. În cel mai bun caz, reduce durata simptomelor. Singura dată când ajută este dacă suntem implicați și în exerciții fizice. Răceala nu se ia prin sărut Sigur mulți dintre noi suntem surprinși, dar trebuie să știm că nu luăm răceala printr-un simplu sărut. Cea mai mare familie a virușilor responsabili de răceli sunt rinoviruși și ei intră rareori în organismul nostru pe gură, potrivit studiilor de la University of Wisconsin Medical School. Majoritatea virușilor pătrund pe nas și prin ochi sau ne pot infecta atingând cu mâinile suprafețe murdare. Statul în casă nu ne protejează O sursă principală de viruși de răceală la birou este mouse-ul de la computer. Un studiu privind virușii la birou arată că 47% din tastaturi și 46% din mouse-uri și 45% din telefoane aveau viruși pe ele. Aceeași cercetare a descoperit că meseriile care sunt cele mai expuse infectării cu viruși de răceală sunt cele practicate de avocați, profesori, contabili, lucrători bancari, DJ radio, doctori și producători TV. Expunerea la frig nu are nicio legătură cu răceala, spune Ron Taylor, de la Universitatea din Virginia. Răcelile sunt des întâlnite toamna și iarna pentru că vremea răcoroasă și ploioasă îi ține pe oameni în case, unde virușii pot mult mai ușor să sară de la o persoană la alta.