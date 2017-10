„Doar 5% dintre români îşi permit să meargă la dentist!“

Dr. Corneliu Amariei:

„Doar 5% dintre români își permit să meargă la dentist!“

Asociația Română de Sănătate Publică Orodentară, condusă de prof. emerit dr. Corneliu Amariei, a organizat, la Constanța, un congres cu participare internațională pe tema „Medicina dentară între real și virtual“, eveniment dedicat sănătății orale a populației.Dr. Corneliu Amariei a apreciat că, din păcate, în România, un procent extrem de mic din populație își poate permite să aibă grijă de sănătatea oro-dentară, asta deși țara noastră nu se află printre statele care au cele mai costisitoare servicii stomatologice.Importanța relației medic-pacientÎn cadrul congresului, dr. Amariei a adus în discuție și tema relației pe care un specialist ar trebui să o creeze cu pacienții pe care îi are, asta pentru că medicina dentară nu este privită oricum ca o prioritate de pacienți.„Am conceput acest congres ca o etapă în viitorul profesiei medicilor, dar și pentru a pune în discuție soluții pentru pacienți. Criza continuă, numărul de medici în continuă creștere, și de multe ori și lipsa de informație a pacienților conduce la un dezechilibru între stomatolog și pacient, ceea ce face ca cei care practică medicina dentară să aibă probleme. Un medic stomatolog trebuie însă să nu renunțe la practicarea unui act medical de succes deși situația medicinei dentare este afectată de aceste aspecte și de criza financiară. El trebuie să continue să se perfecționeze în permanență și să creeze o relație medic-pacient prin care să îi acorde acestuia și timp și servicii de calitate. Orice derapaj în acest sens înseamnă și eșecul ca profesionist, dar și ca om”, a declarat dr. Corneliu Amariei.„Măcar copiii să beneficieze de programe de sănătate“Medicul recunoaște că pacienților cu posibilități financiare reduse li s-a luat orice șansă la tratament din momentul în care a fost luată decizia de a nu se mai deconta serviciile stomatologice de stat și nu întrevede prea curând o schimbare în acest sens.„Din păcate, în prezent, doar 5% dintre români își permit să meargă la dentist și acest procent reprezintă un semnal de alarmă care ar trebui să ajungă și la Ministerul Sănătății. Desigur că suntem conștienți de faptul că medicina dentară nu este o prioritate, însă în general, sistemul de sănătate din România suferă din cauza subfinanțării, iar acest lucru se reflectă în starea de sănătate a populației. Nu îmi doresc să fac dezbateri pe teme financiare, însă cred totuși că măcar copiii ar trebui să beneficieze de programe naționale de prevenție. Noi am avut un centru social în cadrul Facultății, aici, în Constanța, unde mulți dintre cei care nu aveau o situație financiară s-au putut trata, însă din păcate a fost închis. A fost primul astfel de centru din România”, a declarat dr. Amariei.„Ne-am îmbătat cu așa-zisul turism medical“În ceea ce privește turismul medical, prof. Corneliu Amariei susține că România trebuie să atragă mult mai calculat turiștii străini care să devină ulterior și pacienți.„Turismul cu care ne-am îmbătat cu 3-4 ani în urmă era de fapt susținut de românii care se întorceau pe litoral din Spania sau Italia și care preferau să dea de cinci ori mai mult decât ceea ce se practică în mod normal pentru pacienții de aici, însă poate de zece ori mai puțin decât costă în străinătate. Ca să vorbim de turism medical, trebuie să ne gândim cum putem atrage pacienții străini, însă efortul ne-ar fi răsplătit pe măsură”, completează specialistul.