Doar 4% din pacienţii cu hepatită au acces la tratament

Doar 4% din pacienții cu hepatită au acces la tratament

Potrivit președintelui Asociației Române pentru Studiul Ficatului (ARSF), Mihai Voiculescu, doar 4% din bolnavii diagnosticați cu hepatită C beneficiază de tratament și au acces la serviciile medicale.Reprezentantul ARSF a spus că în țară mai există două milioane de persoane infectate cu virus B și C, dintre care 500.000 au nevoie de tratament. „Prevenția și diagnosticarea precoce sunt esențiale în ceea ce privește hepatitele B și C. Populația trebuie să conștientizeze faptul că hepatitele sunt probleme de sănătate publică iar depistarea din timp înseamnă o mai bună complianță la tratament, dar și prevenirea contaminării altor persoane”, a subliniat Voiculescu, potrivit Agerpres.