Dispozitive medicale periculoase, folosite pentru tratamentul copiilor

Buteliile de INOmax (oxid de azot), utilizate in tratamentul nou-nascutilor cu insuficienta respiratorie, ar putea prezenta defecte la inchiderea valvelor in timpul utilizarii si inainte de golire, intrerupandu-se brusc eliberarea gazului mai devreme decat era preconizat, atentioneaza compania Linde Healthcare AB, alaturi de Agentia Europeana a Medicamentului si Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale (ANMDM).Acest lucru este valabil pentru buteliile de 400 ppm mol/mol si 800 ppm mol/mol, atat in cazul buteliilor cu capacitatea de 2 l, cat si a celor de 10 l, scrie paginamedicala.ro.