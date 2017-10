DISPERARE ÎN SPITALELE CONSTĂNŢENE / Le-a ajuns cuţitul la os!

DISPERARE ÎN SPITALELE CONSTĂNȚENE / Le-a ajuns cuțitul la os!

Marţi, 15 Octombrie 2013

În sistemul sanitar românesc suferă și pacienții, suferă și personalul medical. Subfinanțarea cronică a devenit insuportabilăși sistemul are nevoie de o intervenție de urgență și de „transfuzii“ cu bani mulți. Sindicatele din Sănătate trag semnale de alarmă de ceva timp, dar până în prezent, ele au rămas fără ecou din partea guvernanților. Așa că și-au făcut un plan de atac și au declanșat o serie de proteste pașnice.Începând de astăzi, toți angajații din sistemul sanitar public vor purta, o banderolă tricoloră pe braț. În rest, își desfășoară activitatea normal, cu aceeași dedicație ca și până acum. În județul Constanța, Federația Sanitas numește protestul grevă japoneză, în timp ce Colegiul Medicilor spune că este doar o simplă banderolă și nu o grevă japoneză. Indiferent cum ar fi, protestul are scopul de a trage un semnal de alarmă privind situația gravă în care se află sistemul sanitar din România. La Constanța, sindicaliștii s-au organizat mai greu și abia în cursul zilei de astăzi vor ajunge la toți banderolele tricolore.„Membrii Coaliției Profesioniștilor din Sănătate au hotărât ca pe 14, 15 și 16 octombrie, să poarte, în semn de solidaritate cu solicitările pe care le are Coaliția, o banderolă tricoloră. Nu este o grevă japoneză. Este doar un gest de solidaritate”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, dr. Gabriela Dascălu, președintele Colegiului Medicilor din Constanța.La rândul său, liderul sindicatului Sanitas Constanța, Nicolae Manea, anunță că banderola va fi purtată nu doar trei zile, ci până la sfârșitul lunii octombrie. „Suntem în grevă japoneză până la sfârșitul lunii. Vom purta zilnic banderola, apoi, vom merge la miting pe 2 noiembrie, la București, la Marșul tăcerii și, dacă va fi nevoie, vom declanșa și grevă de avertisment. Este un semnal de alarmă pe care trebuie să îl vadă și pacienții noștri, să știe ce se întâmplă, iar revendicările sunt pentru toată lumea”, ne-a explicat Nicolae Manea.Conform calendarului de proteste stabilit, în 2 noiembrie, de la ora 11,00, organizațiile membre ale Coaliției Profesioniștilor din Sănătate vor participa la un marș (Marșul tăcerii) în București, pe traseul Piața Constituției - Ministerul de Finanțe - Piața Victoriei.Angajații din sistemul sanitar vor să declanșeze în noiembrie greva generală, cu asigurarea unei treimi din activitate, dacă până atunci guvernanții nu răspund solicitărilor acestora. Ei cer minimum 6 la sută din PIB pentru sănătate, o legislație care să garanteze independența profesională a celor care lucrează în sistemul public și privat, o lege a salarizării specifică sistemului de sănătate, apărarea demnității și renunțarea la denigrarea profesio-niștilor de către autorități, organizarea unităților medicale cu paturi în sistem public pentru asigurarea unor servicii prompte și de calitate pentru pacienți, precum și consultarea reală a Coaliției Profesioniștilor din Sănătate cu privire la orice măsură ce poate afecta funcționarea sistemului de sănătate.