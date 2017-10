Discromatopsia, corectată cu ajutorul lentilelor colorate

3

discromatopsia

Am aflat de aceasta anomalie la 18 cand am vrut sa dau de permis,nu am luat imi era rusine de mine nu spuneam la nimeni,am aflat cum se transmite si am inceput sa-mi urasc mama ca din cauza ei eu nu pot avea permis,eu nu pot lucra in politie,armata pe unde imi doream eu,Acum gandesc altfel nu e vina mamei mele,nu e nici vina mea ca nu am vrut eu sa ma nasc asa singura vina o au doctorii oftamologi astia care dau interviuri si sa va zic si de ce.Ei te testeaza cu un test vechi de 150 ani care a fost conceput pentru altceva si anume sa gaseasca vederea cea mai buna si cu cat complici mai mult mixul de culori cu atat va fi mai dificil de citit si veti vedea ca nu exista vedere perfeca,sunt studii facute in secXXI prin care sa gasit si lecuri atat medicale cat au fost confectionate lentile de contact,ochelari,dar oameni de stiinte moderni se intreabadaca este neaparat necesar si au ajuns la concluzia ca nu si au lasat discromati in pace sa practice orice meserie,Dar in romania nuuuu ei o da inainte cu testul japonezului de acum 150 de ani si nu de alta dar ei MEDICI OFTAMOLOGI ROMANI nu au facut niciodata nici un experiment ,teste pe discromati sa vada cum ajunge informatia la creierul unui discromat ,noroc ca ,creierul nu ne lasa la greu ca altfel chiar eram un pericol si nu reuseam sa supravietuim in romania,dar o parte din noi care nu ne-am dat batuti am condus masini,lucram in politie,armata si ne facem treaba foarte bine ,imi pare rau pentru acei tineri care viseaza la o cariera in armata sau politie ,nici nu vreau sa-mi imaginez ce impact poate avea asupra lui (defapt pot ca am trait asa ceva) va zic eu dezastruos ,si este un impact emotional peste care nu se trece poate niciodata si toate astea din cauza medicilor oftamologi romani care nu accepta ca suntemin sec XXI ,habarnuau de noile descoperiri in domeniu, ei merg inainte cu testul Ishihara fara sa-si dea seama ca distrug vieti si mutileaza personalitati,.. Am trimis numeroase mail-uri medicilor oftamologi din alte tari sa gasesc o rezolvare la problema mea ,mi-au fost recomandate lentile cu filtre de absortie a lumini (au si lentile de contact si ochelari) dar eu am fost interesat de ceva chirurgical sau un tratament si am primit un raspuns de la un medic oftamolog din franta care a inceput scrisoare cam asa :Nici nu ma asteptam la alceva din partea romaniei,In tara mea nu mai este demult o problema discromatopsia ,iar cei cu discromatopsie sunt lasati sa practice orice meserie nu acelasi lucru spune despre daltonisti care au ceva restrictii dar sunt ajutati foarte mult,Asa ca va intreb domnilor medici oftamologi in frunte cu doamna Monica Pop cu ce drept distrugeti viitorul catorva sute de mii de tineri,fara nici argument concret adaptata la realitatile sec XXI si acceptati descoperiri facute cu 2secole in urma si nici o descoperire sau sau studiu facut de medici oftamologi romani In numele tuturor discromati romani va multumim frumos pentru viata distrusa si pentru profesionalismul de care dati dovada.