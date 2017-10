Din budoarul medicinei tradiţionale chineze

Din budoarul medicinei tradiționale chineze

Medicina chineză ne-a atras întotdeauna. Care sunt principiile care tămăduiesc omenirea de mii de ani? Un medic constănțean - dr. Ana Maria Alexandru a stat trei săptămâni în China și a fost de acord să ne împărtășească câte ceva din experiența Chinei în domeniul sănătății. Tradiția chineză este foarte atentă la detalii, inclusiv la nevoia de eliberare a toxinelor din corp. De aceea, oriunde intri, ne povestește medicul, fie centru medical, fie cafenea sau restaurant, ești în primul rând servit cu apă caldă. Când aproape ai terminat de băut, vine cineva și-ți umple din nou paharul. Și paharul se va reumple până când faci semn că e destul sau nu mai bei deloc. Masajul care se practică în aceste centre are o componentă cunoscută la noi sub numele de reflexoterapie. Reflexoterapia este o metodă de tratare energetică care întreține organismul în stare bună. Energia (esența vieții, forța vitală, Ki, Prana ) circulă prin meridiane în tot corpul și îi conferă armonie ca sistem energetic în echilibru. Energia circulă prin meridiane, canale foarte fine răspândite, în general, simetric în corp. La anumite nivele și în anumite locuri există o rețea mai densă, ca o „stație de gară energetică”, centri energetici numiți „chakre“. Chakrele și meridianele absorb, cedează și transportă energia prin tot corpul. Energiile corpului se mișcă se rotesc și se răsucesc, se curbează și se încrucișează în modele colorate. Ritmurile vieții umane sunt o replică la ritmul anotimpurilor naturale. Foarte puțini oameni știu să-și înțeleagă propriul ritm. Dacă ar face-o ar înțelege că (bio)energia lor de bază le furnizează dovezi despre starea de sănătate, personalitatea și evoluția spirituală. „Fiecare ritm are puncte forte și puncte slabe, de aceea cunoașterea lui ne ajută la acceptarea propriului organism în vederea dezvoltării armonioase, echilibrate”, ne spune specialistul. Pe de altă parte, în fiecare om se regăsesc două-trei ritmuri, combinate în proporții diferite. Boala - tasta „reset” Boala este o tastă „reset” pe care o apasă natura, unii o numesc divinitate. Boala este o „înțepenire“ a circuitului energiilor, o putem numi un blocaj energetic. Organismul face fel de fel de încercări și compromisuri pentru a debloca energia și „a relua programul pe calculator”. Medicina energetică ajută omul să facă față cu succes unei „drame cotidiene”care se agravează. Medicina energetică ajută omul să depășească strategiile automate, instinctuale, de tip „atacă sau fugi” și să sincronizeze mai bine corpul cu mintea și cu spiritul. O persoană bolnavă nu are chef să facă nimic, nici pe ea nu se poate ajuta și nici pe alții. Nu are energie, nu are încredere, nu are vitalitate. De aceea are nevoie de o susținere. Identificarea dezechilibrului energetic o face adesea doar terapeutul, care va stabili apoi și conduita de rezolvare. Reflexoterapia îi ofere acea susținere energetică, cu repercusiuni benefice în întregul corp. Este extrem de important ca omul să se elibereze de „deșeuri”, „reziduuri”, „toxine”, iar limfa să curgă lin, fără blocaje. Durerea scade din timpul masajului, pe măsură ce energia congestionată este deplasată, deblocată. Multe din tratamentele de succes anti-durere (aspirină, injecțiile cu diferite substanțe) se bazează pe creșterea nivelului endorfinelor care dezactivează sinapsele între filetele nervoase. Alte endorfine blochează „intrarea” în circuitul nervos spre creier și astfel nu se mai transmite informația numită durere. Totuși, nu se știe de ce, în afecțiunile cronice, chiar după suprimarea chirurgicală a unor nervi, deci după distrugerea mecanismului fizic de transmitere, revine durerea. Accent pe manualitate, nu pe aparatură Tehnicile de tratare a durerii sunt multe însă noi le folosim pe cele eficiente energetic. Choa Kok Sui, mare maestru în Pranic-Healing, chinez, de la a cărui moarte se împlinește un an, a fondat Inner Study Institute, la Manilla, Filipine. Terapia aceasta a luat o amploare extraordinară în lume, fiind predată în colegii sanitare ca o tehnică rapidă de rezolvare a problemelor de sănătate. De ce în Filipine și nu în China? Pentru că în China nimeni nu știe ce înseamnă studiu al energiilor interioare! Statul nu permite, deși acceptă tacit diverse credințe, practici de genul Feng Shui. Dar în temple vei vedea mulțimi de oameni care aduc mici ofrande (bețișoare parfumate, fructe, bani) diferitor zeități. Cât privește saloanele SPA, mai mare accent se pune pe manualitate, decât pe aparatură și dotări tehnice de ultima oră.