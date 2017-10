Din 2015. Constănţenii vor primi medicamente şi se vor interna doar cu cardul de sănătate în mână

Din 2015. Constănțenii vor primi medicamente și se vor interna doar cu cardul de sănătate în mână

Sfârșitul de an aduce în planul serviciilor de sănătate din Constanța o serie de noutăți care îi vizează în mod direct pe pacienți: cardul de sănătate și dosarul electronic de sănătate. Două instrumente pe care fiecare asigurat în parte va fi nevoit să le utilizeze începând de la farmacie și până la internarea în spital.Potrivit reprezentanților Casei de Asigurări de Sănătate Constanța, lista serviciilor medicale de care au beneficiat pacienții anul acesta s-a mărit. Acest lucru a fost posibil și datorită finanțării mai mari față de anul precedent. Tot din acest motiv, spun reprezentanții CJAS, instituția nu a mai primit la fel de multe reclamații în ceea ce privește nemulțumirile legate de spitalizare sau alte servicii medicale.„Finanțarea de anul acesta a fost mai mare și datorită acestui fapt am primit din ce în ce mai puține plângeri și reclamații din partea pacienților, pe partea de servicii medicale. Un exemplu în acest sens sunt fondurile cu 80% mai mari pe partea de decontare a laboratoarelor, unde nu a mai fost nevoie ca bolnavii să se pro-grameze de pe o lună pe alta pentru analize și investigații medicale. Pentru laboratoare am avut 25.000 de lei în plus, iar acest lucru a făcut să dispară și listele de așteptare. Un alt exemplu este și al noului spital privat Ovidius Clinical Hospital care a încheiat contract cu Casa pe o paletă foarte largă de servicii medicale, deci a adus un plus pentru finanțare”, a declarat Dragoș Poteleanu, președintele CJAS Constanța.Casa și-a achitat datoriile către Spitalul Județean În ceea ce privește finanțarea pe care a primit-o Spitalul Județean Constanța pentru anul acesta, CJAS susține că s-a ajuns la 12 milioane de lei pe lună, de la 9 milioane de lei pe lună, anul trecut. „Casa a avut proces cu Spitalul Județean Constanța și a trebuit să plătim 20 de milioane de lei într-un singur an. Astfel, am plătit jumătate din sumă în prima parte a acestui an, iar cealaltă a fost achitată în rate eșalonate până luna aceasta. Pe de altă parte, pentru că au câștigat și acești bani, putem spune că și-au îndeplinit sarcinile în ceea ce privește achizițiile pe materiale sanitare și medicamente, astfel ca bolnavii să nu mai plece cu lista din spital către far-macie. Sperăm să nu mai existe astfel de sesizări din partea pacienților”, a mai spus președintele CJAS Constanța.Cardurile de sănătate, o prioritate46.905 carduri de sănătate au fost distribuite de Casa Națională de Asigurări de Sănătate către județul Constanța. Dintre acestea, 43.116 au ajuns deja la pacienții asigurați, iar restul sunt la CJAS Constanța din cauza faptului că pacienții fie nu au fost găsiți la domiciliu, fie și l-au mutat, fie nu au dorit să intre în posesia cardului. Indiferent din ce categorie fac parte, constănțenii trebuie să știe că, începând din 2015, cardul de sănătate va deveni obligatoriu ori de câte ori vor accesa un serviciu medical.„Așteptăm un ordin din partea CNAS prin care vom distribui toate cardurile de sănătate. Sistemul cardurilor va funcționa în paralel cu cel al adeverințelor de la CJAS, cel puțin pentru 6 luni de acum înainte. Măsura vine ca susținere a implementării noului sistem. Fără acest instrument, care va atrage după el și utilizarea dosarului electronic de sănătate, pacientul asigurat se va afla în imposibilitatea de a accesa, pe banii statului, vreun serviciu medical”, a completat Dragoș Poteleanu, președintele CJAS Constanța.