Dietele pe bază de fructe vă ajută să slăbiţi rapid

Dietele pe bază de fructe vă ajută să slăbiți rapid

Toate femeile au constatat, la un moment dat (mai mult sau mai puțin justificat), că au câteva kilograme în plus. Primul gând - trebuie urmat un regim de slăbire! Dar nu oricare, numai cel care are rezultate vizibile, într-un timp cât mai scurt. Astfel de rezultate dau, spun nutriționiștii, dietele bazate pe fructe și legume, iar în rândurile de mai jos vă prezentăm câteva dintre aceste „rețete“. Atenție însă! Înainte de a începe orice dietă de slăbire este bine să consultați un medic specialist în metabolism și boli de nutriție, pentru a nu risca să alegeți un regim care să vă pună în pericol sănătatea. Dietele bazate pe fructe ajută atât la pierderea kilogramelor în plus, cât și la detoxifierea organismului. Puteți combina, în cele mai multe diete, fructele și legumele, care trebuie consumate crude, căci asigură organismului energia și contribuția de carbohidrați necesare. Durata în care trebuie urmată dieta aleasă variază în funcție de fructele de bază, de efectul dorit, dar și de sfatul medicului. Căci, un aspect extrem de important, dietele de slăbire nu pot fi urmate decât după consultarea prealabilă a unui specialist, pentru a nu risca să vă îmbolnăviți. Nu toate fructele pot fi utilizate în regimurile de slăbire. Astfel, specialiștii exclud din start fructele uscate, precum prunele, stafidele sau caisele, dar și nucile, curmalele sau smochinele. Un alt fruct problematic este banana - consumată în cantități prea mari, banana poate avea efectul advers, anume poate duce la acumularea de kilograme. Dietă cu grepfrut Un fruct utilizat adesea în dietele de slăbire este grepfrutul. Dieta este rapidă, după numai o săptămână se văd deja rezultate și nu implică înfometare, după cum se arată pe pagina web www.sfaturi-diete.com. Acest regim presupune: un mic dejun alcătuit dintr-o jumătate de grepfrut, două ouă fierte și două felii de șuncă presată. La prânz, veți consuma altă jumătate de grepfrut, carne de pui sau pește și o salată fără sos, iar la cină, o jumătate de grepfrut, și, la fel, pește sau pui și legume (dar fără porumb, cartofi, mazăre sau fasole uscată). Consumul de pâine sau zahăr este interzis. La micul dejun, ouăle fierte în coajă pot fi alternate cu cele făcute în apă, șunca presată poate fi înlocuită cu parizerul sau crenvurștii de pui. După aproximativ zece zile, urmând respectiva dieta, veți pierde cel puțin patru kilograme. Slăbiți cu lămâi Lămâile pot constitui baza unei diete de slăbire, mai ales după perioadele în care a fost consumată o cantitate mare de alimente greu digerabile (precum în perioada sărbătorilor de iarnă sau pascale). Dieta respectivă se bazează pe consumul progresiv de zeamă de lămâie (stoarse acasă, limonada sau sucul de lămâie cumpărat din comerț nu au același efect!). Inițial, în prima zi, va fi consumat sucul stors dintr-o singură lămâie, a doua zi - din două lămâi și tot așa, până în ziua a zecea. Pentru următoarele nouă zile, consumul de lămâi va fi redus, tot cu câte o lămâie, până în ziua a 19-a, când va fi băut sucul stors dintr-o singură lămâie. Sucul de lămâie poate fi diluat cu apă plată, dar fără a fi îndulcit cu miere sau zaharină. De zahăr nici nu se pune problema! Sucul va fi consumat, de preferință, în locul cinei. Pentru zilele când vor fi stoarse mai multe lămâi, sucul poate fi băut pe parcursul întregii zile. Dietă cu mai multe fructe O altă posibilitate este combinarea fructelor în aceeași dietă. Astfel, potrivit site-ului www.tratamenteslăbire.com, fructele vor fi consumate la micul dejun, prânz și la cină: r Prima zi: micul dejun - o banană, un ou fiert; prânz - sandviș cu ton, salată, un măr și o cană cu lapte; cină - friptură la grătar, piure de cartofi, morcovi proaspeți, iaurt cu fructe. r A doua zi: micul dejun - sandviș cu ouă și brânză, grepfrut, lapte fără grăsimi; prânz - sandviș cu pâine neagră, salată de morcovi, compot de piersici; cină - cartofi copți, brânză și legume, măr și lapte. Mai pot fi consumate, de asemenea, fructe de pădure, caise, felii de pepene galben sau roșu, cireșe. Nu trebuie să depășiți, însă, în trei zile, două kilograme de fructe. Recomandat este să se consume doi litri de apă pe zi. Dieta va fi repetată, după câteva zile, asigurându-se minimul necesar de proteine și vitamine, pentru a nu fi periculoasă pentru sănătate. Cură de slăbire cu fructe și lactate În curele de slăbire puteți îmbina fructele și lactatele, mai spun specialiștii. Adică, va fi consumat un singur tip de fruct și un singur produs lactat, pe parcursul zilei. Combinațiile cel mai des întâlnite sunt banana și laptele ori grepfrutul și brânza. Dieta poate fi urmată numai câteva zile, maximum o săptămână și este interzisă persoanelor cu probleme hepatice și renale. Avantajul este că nu apare senzația de foame, întrucât banana este sățioasă. Dezavantajul este că nu asigură suficiente vitamine și proteine și nu trebuie urmat, pe o perioadă prea îndelungată, întrucât provoacă subnutriție. După numai trei zile, spun specialiștii, puteți pierde unul sau două kilograme.