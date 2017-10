Dietă simplă, pentru o siluetă de vis

Marţi, 12 Noiembrie 2013

Pentru o siluetă bine definită ai nevoie de mult mai mult decât un abonament la sală. În loc să te stresezi și să te concentrezi pe ce NU trebuie să mănânci, mai bine acordă atenție alimentelor simple, care te vor ajuta să mai dai jos câteva kilograme.Lupta cu kilogramele în plus nu este ușoară, iar pentru a avea o siluetă de vis, specialiștii Good Food au alcătuit o listă cu ingre-diente simple, care au capacitatea de a înlesni digestia, de a oferi mai repede senzația de sațietate, mai exact, de a lucra în beneficiul corpu-lui tău. Iată câteva dintre acestea:Ardeii iuțiDe-a lungul timpului s-a demonstrat că ardeii iuți (de toate felurile) conțin o substanță numită capsaicină (cea care dă gustul picant). Aceasta accelerează metabolismul și îmbunătățește circulația sângelui. De asemenea, preparatele picante îți oferă senzația de sațietate mult mai repede. Nu e recomandat să consumi „picanterii” la fiecare masă, dar include-le în dietă de 2-3 ori pe săptămână.VerdețurileCu cât mai crude și mai proaspete, cu atât mai bine! Bogate în antioxidanți, vitamina C, fier, potasiu și multe alte minerale, verdețurile de sezon nu ar trebui să lipsească din farfuria ta, indiferent că ții dietă sau nu. Partea cea mai bună este că nu poți mânca niciodată prea multe verdețuri, deci nu trebuie să îți faci griji pentru dimensiunea porției (majoritatea au sub 50 kilocalorii per 100g).Somonul și sardineleAcești pești sunt bogați în grăsimi omega 3 și omega 6, care ajută la eliminarea apei în exces din țesuturi. Consumă-i de câteva ori pe săptămână și îți vei regla glicemia. În felul acesta, nu vor mai exista discrepanțe între nivelurile energetice și nu ți se va mai face foame brusc.AlgeleDe departe, algele rămân foarte importante în regimurile de slăbire, pentru că ajută la buna funcționare a tiroidei. O tiroidă leneșă facilitează depunerea kilogramelor, așa că încearcă să te obișnuiești să mai mănânci câte o salată de alge, măcar din când în când.Papaya și ananasulSunt două fructe exotice care îți înlesnesc digestia, dar care lucrează mai bine împreună, decât separat. Pentru cele mai bune rezultate taie-le cubulețe și consumă-le în proporția următoare: 2/3 cană de papaya și 1/3 cană de ananas.Quinoa sau fulgii de ovăzCarbohidrații complecși sunt ideali în curele de slăbire și nu numai. O porție generoasă de fulgi de ovăz îți va asigura un nivel crescut de energie (este cunoscut faptul că alimentele cu indice glicemic scăzut eliberează treptat energia în organism). Însă ai grijă să mănânci așa ceva numai la micul dejun. Când sunt consumați la prânz sau seara, energia eliberată de quinoa sau fulgii de ovăz nu va putea fi folosită integral, iar organismul tău o va înmagazina în depozite nedorite de grăsime.Iată, deci, ingrediente deloc sofisticate, care s-au dovedit dușmani redutabili în lupta cu kilogramele în plus, contribuind, în egală măsură, și la energizarea organismului.