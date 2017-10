Dieta "roz", aliatul unei siluete perfecte

Bazata pe principiile "Putere", "Intensitate", "Nutritie" si "Kardio, dieta PINK este dedicata femeilor care isi doresc sa se simta bine in pielea lor si sa ajunga la greutatea ideala fara prea mari eforturi.Special gandit pentru femei si nevoile acestora, acest program de slabit presupune atat respectarea unui plan nutritional, cat si a unuia de miscare. Doar in acest fel kilogramele in plus vor putea fi eliminate, musculatura va putea fi dezvoltata, starea generala de sanatate se va imbunatati, iar gandirea pozitiva va avea doar de castigat.Aceasta este cea mai dificila etapa a dietei, insa este si cea care va va aduce cele mai bune rezultate. Veti slabi in medie 5-7 kilograme in doar 14 zile, in toata aceasta perioada veti consuma 1200 de calorii pe zi.Micul dejun trebuie sa fie format dintr-un shake proteic (lapte si fructe), pranzul dintr-o salata mare (trebuie sa evitati: cartofii, orezul, ciupercile, cerealele, semintele), cina din mancaruri gatite “light” (friptura de soia, legume sau carne slaba la cuptor), iar gustarile din fructe proaspete (de preferinta 2 fructe).In fiecare zi a acestei perioade trebuie sa faceti cel putin 30 de minute de miscare, ideal ar fi sa optati pentru exercitiile cardio.