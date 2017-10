Dieta pe bază de grepfrut distruge imunitatea

Ştire online publicată Vineri, 09 Ianuarie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Majoritatea rețetelor de slăbire aduc în prin plan grepfrutul. Prof. dr. Gheorghe Mencinicopschi, directorul Institutului de Cercetări Alimentare, este de părere ca grepfrutul nu slăbește. Mai mult decât atât, specialistul avertizează ca „dieta doar pe baza de grepefrut nu este recomandată, deoarece există pericolul să ne distrugem imunitatea”. Specialistul recomandă consumul fructului doar persoanelor sănătoase, eventual integrat în dietele de detoxifiere. Dar, ca orice fel de dietă, nu te grăbi să o începi dacă nu ai în prealabil avizul medicului. Chiar daca nu ții dietă și consumi regulat grepfrut, în cazul în care iei medicamente pentru diferite afecțiuni, uită-te pe eticheta acestora. De pildă, persoanele care suferă de diferite forme de cancer și sunt sub tratament trebuie să aibă mare grijă la consumul de suc de grepfrut. Nutriționistul avertizează că există substanțe în acest fruct care interacționează cu unele medicamente și pot apărea efecte negative nedorite. Grepfrutul interferează, de exemplu, cu citocromul p450 (grup de enzime ce intervin în diverse procese oxidative din organism), potrivit specialistului. Dincolo de legătura acestui fruct cu procesul de slăbire, grepfrutul are multe proprietăți recunoscute în unanimitate. În primul rând este un bun antioxidant, cu un conținut bogat de vitamine și minerale. Este recomandat în dietele de dezintoxifiere datorită conținutului redus de calorii și este foarte util pentru prevenirea răcelilor datorită aportului de vitamina C.