Dieta hipertensivilor

Ştire online publicată Marţi, 22 Ianuarie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Restricționarea caloriilor în cazul persoanelor obeze cu hipertensiune este principala recomandare. În caz de hipertensiune severă, proteinele vor fi restricționate până la 20 mg/ zi. Dacă persoana are 60 de kg, are voie să consume 60 mg proteine în fiecare zi. Nivelul scăzut de grăsimi și sodiu, dar ridicat de potasiu ajută la scăderea presiunii sanguine. Alimentele care conțin cantități ridicate de potasiu ar trebui consumate în cantități substanțiale. De exemplu, caisele, tomatele, pepenele verde, bananele, legumele cu frunze, vinetele și cartofii ar trebui introduse în dieta zilnică, deoarece au un conținut scăzut de sodiu și ridicat de potasiu. O altă sursă de potasiu este țelina. Aceasta conține un compus care acționează ca un sedativ care ajută la scăderea presiunii sanguine. În cazul hipertensivilor, nu este recomandată reducerea consumului de lichide, în afara cazului când pacientul are o insuficiență cardiacă unde restricționarea lichidelor se face în funcție de urina eliminată. Alcoolul și fumatul provoacă reacții adverse în cazul hipertensivilor, motiv pentru care vor fi evitate.