Dieta cu lămâie vă ajută să scăpați de kilogramele în plus

Bogat în vitamina C, A, B, acid citric, aminoacizi, calciu, magneziu, fosfor și potasiu, sucul de lămâie are efect purgativ, deoarece stimulează digestia. Totodată, datorită conținutului ridicat de vitamina C, acesta este și un puternic antioxidant, grăbește arderea grăsimilor și reduce celulita.





Nutriționiștii susțin că acest regim este unul dintre cele mai ușoare, deoarece presupune consumarea a maximum șapte lămâi pe zi, însă treptat, pe o perioadă de 16 zile.





În prima zi se va bea zeama de la o lămâie, în a doua zi, sucul a două lămâi, în a treia zi, sucul obținut de la trei lămâi și tot așa, progresiv, până în ziua a șaptea, în care se va bea sucul a șapte lămâi.





După o pauză de două zile, dieta continuă, dar de data aceasta se vor consuma lămâile în mod descrescător, începând cu sucul de la șapte lămâi și terminând în a șaptea zi cu sucul unei singure lămâi.





De asemenea, sucul obținut de la fructe nu se va bea concentrat, ci amestecat cu apă sau ceai, precizează doctorulzilei.ro. De asemenea, zeama de la lămâie va fi folosită și peste salate. Atenție, însă! Regimul este eficient dacă oferiți atenție alimentației și faceți și puțină mișcare zilnic.





Persoanelor care nu vor să își schimbe radical regimul alimentar pentru a scăpa de kilogramele în exces, li se recomandă dieta cu lămâie.