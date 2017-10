Dieta cu fructe de iarnă

11 Decembrie 2008

Fructele asigură necesarul de vitamine, minerale și fibre pentru buna funcționare a organismului, întăresc sistemul imunitar și stopează procesul de îmbătrânire. Nutrioniștii ne recomandă să consumăm zilnic între cinci și nouă fructe, ca atare sau sub formă de suc natural. Din păcate, iarna este un anotimp sărac în fructe proaspete, însă pe rafturi putem găsi din belșug fructe bogate în vitamina C, precum citricele. O cură cu fructe de iarnă este ideală pentru detoxifierea organismului sau pentru a scăpa de kilogramele în plus. Este indicat să mâncați fructele proaspete sau coapte bine și, eventual, separat de alte alimente, de preferat la micul dejun. Porția de fructe o poți combina cu lactate. În ceea ce privește sucul de fructe, el trebuie băut imediat după preparare pentru a nu-și pierde proprietățile. Fructele hidratează și mineralizează organismul și îți asigură necesarul zilnic de zaharuri pentru a te simți în formă. Consumul regulat de fructe previne și tratează constipația prin fibrele din fructe care asigură un tranzit intestinal bun și ajută la eliminarea toxinelor din corp.