Diagnosticarea precoce a diabetului salvează vieţi

Diagnosticarea precoce a diabetului salvează vieți

Diabetul zaharat este o tulburare metabolică caracterizată prin modificări în metabolismul glucidic, lipidic și proteic și are ca imagine hiperglicemia sau creșterea nivelului glucozei în sânge. Hiperglicemia apare fie când pancreasul nu mai produce suficientă insulină, fie când organismul înregistrează o creștere a rezistenței la insulină. De cele mai multe ori, cele două cauze se asociază.Data de14 noiembrie a fost dedicată începând din anul 1991 luptei împotriva diabetului zaharat fiind denumită Ziua Mondială a Diabetului. Astfel, acest prilej este folosit de specialiști pentru sensibilizarea și educarea persoanelor prin diferite manifestări și informări vizavi de această boală. Iată câteva informații importante despre diabet de la specialiștii „Ovidius Clinical Hospital”.Este cunoscut faptul că incidența diabetului zaharat a crescut foarte mult în ultimii ani. Acest lucru s-a întâmplat ca urmare a mo-dului de viață sedentar, consumului ridicat de alimente procesate, creșterii ratei obezității, stresului și a altor aspecte ale vieții moderne.Totodată, metodele de diagnostic actuale aduc la lumină tot mai multe cazuri de diabet. Se estimează însă că un procent de aproximativ 30% din cazuri rămâne nediagnosticat. O diagnosticare cât mai precoce reduce frecvența complicațiilor, care, în acest moment, sunt prezente la aproximativ 50% dintre pacienți.„Efectuarea glicemiei bazale se recomandă atunci când persoana în cauză întrunește una sau mai multe condiții: are vârsta mai mare de 45 de ani, este sedentară, are rude de gradul 1 cu diabet zaharat, a născut un copil cu o greutate mai mare de4 kg, suferă de diabet gestațional, este supraponderală sau obeză, a fost diagnosticată cu hipertensiune arterială, are colesterolul HDL mai mic de 35 mg/dl sau trigliceride mai mari de 250 mg/dl. La persoanele fără factori de risc, se recomandă efectuarea glicemiei bazale o dată la 5 ani după vârsta de 18 ani și o dată la 3 ani după vârsta de 45 de ani”, ne sfătuiește dr. Monica Grasa, medic specialist diabet zaharat, nutriție și boli metabolice la „Ovidius Clinical Hospital”.Cum se tratează corect această afecțiuneDiabetul zaharat este o boală cronică care de cele mai multe ori se instalează silențios sau cu simptome discrete (creșterea senzației de sete, de foame, scădere în greutate, oboseală cronică, infecții recurente). Diabetul nu doare, dar aduce cu el complicații dintre cele mai grave (orbire, afectare renală, amputații ale membrelor inferioare, infarct miocardic etc.).„Diabetul nu se tratează nici «pe hol», așteptând rețeta, nici pe forum-uri, în parc sau la emisiunile mondene. Este tentant să încercăm metode minune dar este corect și eficient să nu cedăm acestei tentații. Cel mai bun diabetolog este însăși persoana cu diabet, dar asta doar în condițiile în care a primit informațiile corecte despre boala sa. O informare cât mai corectă, din surse autorizate, este esențială. Atât diagnosticul, cât și abordarea terapeutică trebuie să se facă de către persoane calificate. Chiar dacă vorbim despre «o singură boală», diabetul este diferit în cazul fiecărei persoane. Modul de viață, terapia nutrițională, terapia medicamentoasă, țintele glicemice propuse, metodele de evaluare ale complicațiilor trebuie individualizate și adaptate fiecărei persoane în parte”, a mai adăugat dr. Monica Grasa.La „Ovidius Clinical Hospital”, pacienții beneficiază de consultații din partea medicilor diabetologi și află noi informații despre boală și cele mai eficiente metode de abordare și tratament. „Ovidius Clinical Hospital” se află în relație contractuală cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate și oferă servicii medicale pacienților asigurați în baza biletului de trimitere și a dovezii de asigurat.