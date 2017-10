Diabeticii, risc major de boală parodontală

Diabetul afectează de la an la an tot mai multe persoane din întreaga lume. Pe lângă faptul că afectează o serie de funcții ale corpului, diabetul are efecte și în zona dentară, putând provoca probleme grave, precum boli gingivale agresive, resorbții osoase, infecții orale, infecții fungice, senzație de gură uscată, insuficiență a gustului,potrivit sanatateatv.ro.„Boala pune în dificultate unele manopere stomatologice și de aceea este foarte important ca diabeticul să specifice dacă se află sub tratament. Tot ce înseamnă ascunderea existenței factorilor de risc poate fi periculos, deoarece anumite substanțe pot fi foarte, foarte dăunătoare”, a declarat dr. Laura Mocanu,specialist în stomatologie generală.În cazul în care diabetul nu este ținut sub control, tot ce înseamnă intervenții de tip extracții, rezecție apicală, sinus lift, implant dentar, pot provoca sângerări, modificări ale stării pacientului - la nivel de glicemie sau la nivel respirator - și, implicit, leziuni care se închid greu, se mai arată în documentul citat.