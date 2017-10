Diabeticii plătesc analizele medicale care ar trebui să fie gratuite

Bolnavii cu diabet au dreptul, printre altele, la analize medicale gratuite - se stipulează în legislație, există și programe naționale pentru decontarea procedurilor și medicamentelor de care au nevoie. Toate, însă, numai pe hârtie. În fapt, diabeticii scot bani din buzunar inclusiv pentru a plăti testele privind hemoglobina glicozilată - metodă indispensabilă pentru monitorizarea eficienței tratamentului, ce trebuie efectuată de mai multe ori pe an. Sistemul sanitar din țara noastră este în cădere liberă, iar cei mai afectați sunt bolnavii cronici - aspect ce era de așteptat și asupra căruia asociațiile de pacienți au tot atras atenția, încă de anul trecut. Bolnavii cronici au nevoie de tratament pentru întreaga viață, pentru a putea ține afecțiunile sub control, pentru a supraviețui. Cei mai mulți dintre ei nu au însă venituri care să le permită să-și cumpere medicamentele sau să efectueze analizele medicale obligatorii. Drept pentru care, banii alocați prin programele naționale, de la fondul asigurărilor de sănătate, sunt precum o gură de aer în avalanșa de cheltuieli zilnice. Grație acestor programe naționale, bolnavii cronici ar trebui să fie scutiți de la plata unei părți a tratamentului. Scriptic, totul sună foarte frumos - a preocupare pentru calitatea vieții pacienților. Dar numai în teorie, iar bolnavii cu diabet sunt cei care o simt pe pielea lor. Ce este hemoglobina glicozată Tratamentul pentru diabet trebuie urmat întreaga viață, iar de câteva ori pe an bolnavii trebuie să efectueze teste pentru monitorizarea hemoglobinei glicozilate, care are rolul de a releva eficiența terapiei. Potrivit specialiștilor, moleculele de glucoză se „leagă” de hemoglobine, formând hemoglobina glicozilată, care rămân în această formulă pentru tot restul vieții. Dacă diabetul nu este ținut sub control, numărul hemoglobinelor glicozilate crește. Astfel, în funcție de nivelul hemoglo-binei glicozilate, medicii vor stabili schemele terapeutice. Pacienții cu diabet insulino-dependent ar trebui să efectueze respectivul test o dată la trei sau patru luni, cei non-insulino-dependenți la jumătate de an, iar cei la care au apărut complicații, o dată la două luni. O parte din teste ar trebui să fie gratuite, fiind incluse în programul național de diabet. Un test costă 35 de lei Liliana Moldoveanu, președin-tele Asociației Copiilor și Tinerilor cu Diabet „Sweet Land”, ne-a spus că începând din iulie 2009, testele de hemoglobină glicozilată au fost efectuate numai contra-cost. „Un test costă aproximativ 35 de lei, iar bolnavii sunt nevoiți să le plătească. Dar pacienții mai trebuie să facă și alte tipuri de analize, privind afecțiunile care pot apărea din cauza diabetului. Trebuie să efectueze teste pentru tiroidă, analize oftal-mologice etc, pentru care de asemenea plătesc. Măcar dacă acest test era în programul național, era decontat”, a afirmat reprezentanta asociației. Iar în această situație se află bolnavii din întreaga țară, după cum s-a arătat în cadrul Forumului Diabeticilor din România, unde a fost ridicată această problemă. „Atunci când această analiză nu se face, pacienții pot cere în scris explicații de la casa de asigurări de sănătate referitor la fondurile de care dispune pentru respectiva analiză și câte se pot face, pentru câte persoane”, a fost concluzia trasă de participanții la forum. Nu sunt bani Ne-am adresat și noi Casei Județene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Constanța pentru a afla motivele pentru care testele nu sunt decontate. Răspunsul este lesne de ghicit: nu sunt bani, sumele alocate de la fondul asigurărilor de sănătate fiind insuficiente. Potrivit directorului econimic al instituției, Marinel Ciobanu, pentru programul de diabet au fost alocate, în luna februarie, aproximativ două milioane de lei, bani din care au fost plătite anali-zele și medicamentele realizate la jumătatea anului trecut (!). Pe de altă parte, Lămâița Antohi, purtător de cuvânt CJAS, a atras atenția asupra colectării în scădere la fondul asigurărilor de sănătate - cu 17% mai puțin decât anul trecut. În cadrul Forumului Diabeticilor, desfășurat la Turda, medicii au dat asigurări că, începând de la 1 aprilie, testele vor putea fi efectuate din nou gratuit.