DEZVĂLUIRI INCREDIBILE DESPRE TRASEUL ŞPĂGII ÎN SPITALE. O parte din bani la manageri, alta la partidele care i-au numit

DEZVĂLUIRI INCREDIBILE DESPRE TRASEUL ȘPĂGII ÎN SPITALE. O parte din bani la manageri, alta la partidele care i-au numit

Ştire online publicată Joi, 26 Mai 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Managerii de spital iau 30% din contracte, iar o parte din bani ajung la partidele care îi numesc și îi mențin în funcție. Este mărturia cutremurătoare a unui medic microbiolog. Sub protecția anonimatului, doctorul a povestit, pentru tolo.ro, cum funcționează mecanismul corupției în spitale și cum a reușit Hexi Pharma să-și distribuie produsele în peste 350 de spitale din toată țara.Medicul cu experiență de peste 20 de ani în sistemul medical românesc a povestit, sub protecția anonimatului, cum se trucau licitațiile în spitale și cum se distribuiau șpăgile."Aproape toate firmele de biocide dădeau bani. Ca să fie clar! Dar Hexi avea un specific. Se știa că produsele lor sunt slabe. Și atunci, ei plusau la bani, față de alții", a declarat medicul, pentru tolo.ro.Aceasta a povestit o întâlnire pe care a avut-o cu directorul general de la Hexi Pharma, Flori Dinu."- Nu are sens, produsele firmei dumneavoastră au probleme.– Dar n-aveți dreptul să ne refuzați!– Ba da, am dreptul ca profesionist! Și am dreptul să fac un referat de respingere prin care să anunț și celelalte spitale.– Am înțeles. Cât v-a dat Anios?– Poftim?!!!– Cât v-a dat Anios, că eu vă dau dublu!"Medicul susține că directorul Hexi Pharma a dus mâna la geantă să scoată plicul pentru că așa funcționează lucrurile în spitale.„Directorul general al unui spital primește și 30% din contractul pe dezinfectanți. Însă o parte din bani îi dă mai departe protectorului politic, pentru cheltuieli de partid. Mai primesc bani directorul medical, între 5% și 10%, președintele comisiei de licitație, șeful de la achiziții, epidemiologul, directorul economic și asistenta șefă."Medicul a mai dezvăluit un aspect important cu privire la neregulile din spitale și cum reușea Hexi Pharma să dea șpăgi mari."Contractul cadru era semnat în condițiile de la licitație. La prețul de 8 lei pe litru, să zicem. Apoi, veneau actele adiționale. Despre care nu mai știa nimeni, nu deveneau publice. Aceste acte adiționale creșteau prețul până la cel dorit de Hexi și toată lumea era mulțumită. Aceste documente adiționale există în arhiva spitalului", a încheiat microbiologul, care acum lucrează în sistemul medical privat.Ancheta inegrală pe tolo.ro