DEZASTRUL DIN SECŢIA DE PEDIATRIE CONSTANŢA / În ce condiţii sunt trataţi copiii

N-am fost in sectia de pediatrie in ultima perioada dar sunt sigura ca au dreptate cei care arata dezastrul de acolo. Sa nu va inchipuiti ca nu e asa si in alte sectii. Problema e ca si personalul este delasator... cum va explicati ca esti sunat la ora 8.30 sa vii la spital sa iei un pacient care va fi externat si astepti pana la ora 14?...asistenta nu vine sa-ti explice ce trebuie sa faci in perioada urmatoare cu bolnavul acasa...este vorba despre folosirea unui aparat gastrostom, asistenta sefa nu face foaia de externare...si daca faci putina gura aduce fisa de externare fara o reteta, ce se impunea de la medic. Este strigator la cer. Nu numai lipsa banilor este de vina.... si personalul care in loc sa stea pe sectie cu pacientii merg la intalnirea de la ora 12...de ziua femeii... Sunt intrigate daca le atragi atentia ca pierzi timpul aiurea in spital..asteptand sa le vina lor cheful sa-si faca treaba. Daca intrebi medicul despre situatia pacientului, iti spune doua vorbe si te trimite la celalalt coleg... Stau si ma intreb pentru ce platim sute de roni lunar pentru sanatate? Stiu...ar ttrebui sa merg la o clinica particulara...dar banii mei si ai familiei mele pentru sanatate unde se duc?