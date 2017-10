Dezastrul din Pediatria Spitalului Judeţean: "Cum să mori din cauza unei răceli?"

3

intrebare

mai e valabila legea 18 ? aia cu ilicitul ? daca nu, trebuie sa fie ceva asemanator in vigoare... luati toti angajatii spitalelor de stat, de fapt , toti bugetarii din ministerul sanatatii la puricat, pe aceasta lege ! romanii nu stiu ce buget IMENS are sanatatea la dispozitie, an de an, si cum mare parte din el este sifonat... de aceea nu sunt bani de renovari, de medicamente, samd... cate flagrante se fac anual in sistem? de ce asa putine ? in spitalul jud cta, sunt asistente , nu doctori, care cheltuie lnar echivalentul a 2-3 salarii ... de unde ???