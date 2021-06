Deviaţia de sept este corectată, uneori, doar prin operaţie

În acelaşi timp, pentru a reduce riscul de accidente care pot cauza deviaţia septului nazal, se recomandă purtarea căştii de protecţie (în cazul practicării sporturilor de contact sau al mersului pe motocicletă ori bicicletă) şi a centurii de siguranţă în autovehicul.





Ce este, însă, această deviaţie de sept? „Deviaţia de sept, o afecţiune în care o nară sau mai bine zis, o cale aeriană, are un diametru aproape normal pe când cealaltă poate să se micşoreze până la pierderea lumenului, este des întâlnită. Altfel spus, un nas cârn este doar drăguţ, pentru că nasul mic sau coroiat nu implică deviaţie de sept, dar definiţia acestei condiţii medicale este chiar septul nazal strâmb. Ca să vă imaginaţi corect ceea ce este septul nazal ar trebui să ştiţi ce funcţie are. De fapt, acesta separă cavitatea nazală în două căi aeriene (aşa cum le vedem prin nări). În deviaţia de sept o nară sau mai bine zis, o cale aeriană, are un diametru aproape normal pe când cealaltă poate să se micşoreze până la pierderea lumenului”, a explicat specialistul.





Desigur, vă puteţi naşte cu deviaţie de sept, dacă aţi petrecut mai mult timp pe unul dintre pereţii uterini, în loc să vă fi plimbat prin burtă în mod egal sau puteţi să vă naşteţi perfect simetrici, dar cineva să vă fi stricat această simetrie într-un conflict pe stradă.





Cert este că persoanele cu deviaţie de sept sforăie puternic, fac des sinuzite şi respiră cu dificultate. Pe lângă toate acestea, pacienţii cu deviaţie de sept mai pot suferi şi de epistaxis adică de sângerări nazale spontane şi de diminuare până la pierdere a mirosului. Lăsând la o parte că somnul lângă o persoană cu deviaţie de sept nu este deloc plăcut, faptul că sinuzita cronică poate fi o condiţie mult prea comună în cazul acestor pacienţi face ca deviaţia de sept să fie o problemă foarte serioasă pentru sănătatea lor.





Operaţia de deviaţie de sept presupune incizarea septului şi reaşezarea lui în poziţia corectă astfel încât ambele căi aeriene să aibă dimensiuni egale. Dacă aţi ajuns la aşa ceva, trebuie să ştiţi că aceasta este o operaţie realizată cel mai adesea cu anestezie locală şi care durează mai puţin de o oră.





În cazul în care deviaţia de sept nazal cauzează probleme respiratorii, apnee de somn sau sforăit, poate fi luată în calcul operaţia de corectare a deviaţiei de sept nazal, care se numeşte septoplastie. De asemenea, dacă deviaţia de sept nazal este foarte accentuată, medicul poate decide efectuarea unor operaţii suplimentare pentru rezecarea ţesutului afectat sau reconstrucţia septului nazal. Potrivit dr. Teodora Neacşu, astfel de intervenţii nu sunt indicate pacienţilor cu vârsta sub 18 ani, deoarece cartilajul septului nazal este în continuă dezvoltare pe parcursul copilăriei şi adolescenţei.