Detoxifierea organismului după Paşte

Detoxifierea organismului după Paște

Masa de Paște a fost îmbelșugată - chiar dacă bugetul familiei a fost afectat de criză, tot s-au găsit niscaiva fonduri pentru a nu lipsi ouăle, drobul, cozonacii și o friptură, cât de mică, de miel. Toate sunt alimente bogate în calorii și grăsimi, care solicită ficatul și stomacul. Prin urmare, medicii vă sfătuiesc să urmați o cură de detoxifiere în zilele ce urmează Paștelui. Detoxifierea presupune o alimentație ușoară, bogată în fructe și legume. Cele mai indicate sunt salata verde, varza, roșiile, castraveții și ardeii. Mai mult, dr. Loti Popescu, medic-șef Biroul de Promovare a Sănătății din cadrul Direcției de Sănătate Publică Constanța, vă sfătuiește să nu vă lipsească din bucătărie verdețurile. „Profitați de această perioadă din an și mâncați mărar, pătrunjel, salată verde, ceapă, usturoi în cantități mari, pentru conținutul bogat în vitamine și minerale, pentru acțiunea lor benefică de revitalizare a organismului”, a afirmat medicul. Pentru ca organismul să-și recapete forța, este recomandat să consumați produse bogate în vitamina C, în fibre și antioxidanți. Pe lângă legumele enumerate mai sus, mai puteți alege dintre fructe precum cireșe, mere, portocale, lămâi sau kiwi. Consumați lichide Dr. Loti Popescu a mai atras atenția asupra consumului de lichide. În zilele de Paște, ați băut un pahar sau două de alcool sau băuturi carbogazoase - dacă nu acasă, în vizitele la rude. Prin urmare, după excesul din zilele trecute, medicul vă sfătuiește să beți apă plată, de preferat aproximativ doi litri pe zi. Copiii ar trebui să bea circa jumătate de litru de lichide pe zi. De ajutor pentru curățarea organismului de toxine este și consumul de apă caldă - care a fost fiartă și apoi lăsată să se răcească până la temperatura la care poate fi consumată. O cană de apă trebuie consumată dimineața, înainte de micul dejun, după care înainte și după mesele principale ale zilei. Rolul apei este de a „spăla” rinichii (de aceea persoanele care nu beau apă în cantități suficiente pentru nevoile organismului pot dezvolta insuficiență renală) și de a dizolva substanțele minerale. O cale prin care puteți afla dacă beți suficiență apă este controlul culorii urinei. Dacă are o culoare intensă, atunci sigur nu consumați suficientă apă. În mod normal, urina trebuie să fie de culoare deschisă, galben-pai. Dacă este limpede, înseamnă că beți prea multe lichide. Dieta trebuie să vă facă să vă simțiți bine Totodată, dacă în zilele de Paște ați consumat carne de miel, specialiștii vă recomandă pentru zilele următoare carnea albă sau peștele. Cina trebuie servită până în ora 18,00 și faceți cât mai multă mișcare. Alegeți dieta pentru detoxifierea organismului ținând cont și de preferințele voastre. Unii oameni se simt mai plini de energie dacă beau mai multe sucuri de fructe sau legume. Alții simt nevoia de o alimentație mai consistentă, care le dă puteri. Important este, a arătat medicul, să vă încărcați și bateriile cu energie, nu doar să vă curățați organismul de toxine. Toate aceste măsuri vă vor ține departe de indigestii și de camera de gardă a spitalului.