Detoxifierea organismului, absolut necesară după sărbători

Ştire online publicată Luni, 28 Decembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Pe lângă daruri multe, sărbătorile presupun și abuzuri alimentare multe. Câteva sărmăluțe în plus, o bucată mai mare de friptură, o felie generoasă de tort, un păhărel de vin nu strică, iar organismul nostru trebuie să le tolereze pe toate, cumințel, fără să ne cauzeze vreo durere sau neplăcere. Însă, după sărbători, trebuie să ne revanșăm față de el și să-i acordăm, neapărat, o cură de detoxifiere. Vă va mulțumi cu o stare de bine și cu câteva kilograme bune în minus. Pentru a savura masa de Revelion nu ezitați să începeți detoxifierea chiar acum, în zilele dintre Crăciun și Anul Nou. Să nu vă închipuiți că vă supunem la cine-știe ce cazne, ci, pur și simplu, trebuie să păstrați unele reguli și, imediat ce veți simți rezultatele, nu vi se va mai părea greu. Detoxifierea presupune eliminarea toxinelor din organism. Încărcarea organismului cu substanțe nocive determină anumite dezechilibre ale organelor care pot duce până la îmbolnăvirea acestora, simptomele apărute fiind: oboseala, scăderea capacității de concentrare și memorare, migrene, iritabilitate, funcționarea deficitară a tractului digestiv, durerile osteo-articulare, afecțiuni dermatologice, imunitate scăzută, creșterea în greutate, predispoziție la răceli frecvente. Fără carne și alcool Primul sfat al medicilor este de a renunța, pentru câteva zile, la alcool. Beți numai sucuri naturale, îndulcite cu miere și foarte multă apă. De asemenea, încercați să uitați de carne. Timp de trei zile, mâncați numai salate, legume, pește, cereale, în porții mici, de patru-cinci ori pe zi. Supele și ciorbele sunt binevenite, atâta timp cât conțin numai legume. Pe cât posibil, renunțați și la cafeină. Profitați de zilele libere pentru a nu mai bea acea cană mare de cafea dimineața și înlocuiți-o cu o cană de suc natural sau una de lapte. De asemenea, trebuie să rezistați și tentației de a mai gusta din dulciuri. Luați o pauză de cozonaci, plăcinte și ciocolată și mâncați fructe cât mai multe. Nu în ultimul rând, încercați să faceți cât mai multă mișcare. Plimbați-vă pe jos sau mergeți la patinoar, dacă vremea vă permite. Ceaiuri miraculoase Un mare ajutor pentru detoxifiere îl primiți din partea ceaiurilor. Ceaiul verde este recunoscut pentru proprietățile sale diuretice și detoxifiante. Bogat în antioxidanți, ceaiul verde este recomandat să fie consumat în loc de cafea. El are un efect energizant și luptă eficient contra îmbătrânirii. În plus, ceaiul verde întărește sistemul imunitar. Este recomandat să beți maximum trei căni pe zi. De asemenea, ceaiul de urzică conține substanțe proteice și vitamine care ajută la revigorarea organismului. Și ceaiul de soc este un foarte bun detoxifiant. Însă aceasta nu este singura lui calitate. Consumat zilnic, ajută și la scăderea în greutate. Ceaiul de ciulinul laptelui, o alta plantă valoroasă în curele de detoxifiere, contribuie la purificarea ficatului. Acest fapt se datorează unei substanțe numite silimarină, care ajută la accelerarea funcțiilor ficatului. La rândul lui, ceaiul de mușețel este preferat în curele de detoxifiere datorită efectului său laxativ, iar motivul este simplu: constipația e una dintre cauzele acumulării toxinelor în organism. Plasture de detoxifiere În farmacii au apărut în ultima perioadă numeroase produse destinate detoxifierii organismului. Majoritatea sunt produse sută la sută naturale. Poate cel mai ciudat dintre ele este plasturele împotriva toxinelor. Acesta propune un tratament de detoxifiere prin piele. Plasturele se aplică pe talpa piciorului sau în alte zone dureroase ale corpului pentru îndepărtarea toxinelor din părțile respective.