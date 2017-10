Detoxifierea de primăvară redă organismului vigoarea pierdută pe timpul iernii

Ştire online publicată Joi, 04 Martie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Timide și cu dinți, au apărut, în sfârșit, primele raze de soare. Odată cu ele, parcă ne-am mai înveselit și noi. Parcă ne vine iar cheful de viață. Și, pentru a ne simți din ce în ce mai bine, nu i-ar strica organismului nostru și o cură de detoxifiere de primăvară. Alimentația noastră ar trebui să se schimbe, iar modul de viață ar trebui să se readapteze la vremea frumoasă și temperaturile crescute de afară. Detoxifierea organismului repre-zintă un proces deosebit de benefic atât pentru fizic, cât și pentru minte, ajutând la eliminarea toxinelor exo și endogene, îmbunătățirea metabolismului, creșterea imunității, reglarea tranzitului intestinal și menținerea unui bun tonus fizic și psihic. „Este ideal să efectuăm acest proces la fiecare schimbare de anotimp. În acest sens, detoxi-fierea de primăvară este absolut necesară, deoarece, pe parcursul iernii, organismul nostru a fost supus unui stres suplimentar: condiții meteo nefavorabile, alimentație cu multe proteine și grăsimi animale, în dauna unei alimentații «vii» – legume și fructe proaspete, mișcare în aer liber și activitate fizică mult diminuată”, explică dr. Ruxandra Constantin, medic specialist medicină de familie. Potrivit acesteia, este absolut necesar ca, odată cu venirea primăverii, să ne modificăm substanțial alimentația, care trebuie să se bazeze, în primul rând, pe legume și verdețuri proaspete, specifice acestui anotimp. Fructele proaspete trebuie consumate ca atare sau sub formă de sucuri. Zahărul trebuie să fie înlocuit cu miere de albine (1-2 lingurițe/zi). Se recomandă consumul moderat de cereale integrale, semințe neprăjite și alune, tot neprăjite. Hrană „vie” din belșug Pe cât de posibil este bine să evităm consumul și excesul de carne grasă și mezeluri, afumături, prăjeli, conserve, alimente care conțin E-uri, dulciuri (în special cele din comerț), pâinea albă, preparatele de patiserie din comerț, sucurile ce conțin aditivi sintetici, cafea și alcool. „Ar fi bine să încercăm, cel puțin o zi pe săptămână, să consumăm numai «hrană vie», adică legume și fructe nepreparate termic, sucuri naturale, nuci, stafide, smochine, curmale, apă, infuzii de plante. Este foarte important să menți-nem o hidratare corespunzătoare, adică să consumăm un litru și jumătate, doi litri de apă plată, sucuri naturale, ceaiuri, zilnic”, ne spune dr. Ruxandra Constantin. Specialistul ne recomandă să consumăm din belșug urzici, sub formă de salată, piure, suc proaspăt sau ceai, care, prin acțiunea lor diuretic-depurativă, ajută la detoxifiere și, în același timp, aduc un aport de vitamine (acid folic, C, A, E și K) și minerale (calciu, fier și magneziu), aminoacizi esențiali, clorofilă, cu acțiune tonică generală, și leurdă, ce conține minerale (potasiu, magneziu, calciu) cu efect tonic cardiac și fibre alimentare care favorizează asimilarea grăsimilor și absorbția colesterolului. De asemenea, sunt foarte indicate salata de tije de păpădie, care scade colesterolul și este un drenor hepato-biliar, năsturelul, care combate anemia, loboda, foarte bogată în vitaminele E și K, untișorul, care îmbunătățește circulația venoasă, salata verde, pentru că stimulează pofta de mâncare și favorizează somnul, usturoiul verde, ceapa, toate bogate în vitamine (A, B1, B2, E, C, K), minerale (iodul, zincul, magneziul si fierul), apă și fibre, care întăresc sistemul imunitar, îmbunătățesc digestia, scad colesterolul, ajută la pierderea kilogramelor în plus. Ștevia este foarte bogată în vitamine din grupul B și vitamina C, în minerale esențiale: calciu, magneziu, fier și potasiu, și are efecte purgative și de reglare a activității inimii. Spanacul, bogat în calciu, fier, acid folic, vitamina A, C, B, E și K, crește imunitatea, reglează tranzitul intestinal, combate anemia și starea de astenie psihică și are efect antialergic. Anghinarea are multiple acțiuni de dezintoxicare a organismului, efect coleretic-colagog, de stimulare a producerii și eliminării de bilă, de scădere a colesterolului din sânge și de stimulare a diurezei. Ea se consumă ca atare, în salate, sau sub formă de infuzie sau tinctură. Nu trebuie să lipsească condimentele neiuți, precum leușteanul, pătrunjelul și mărarul, foarte bogate în vitamine și minerale. De asemenea, ceaiul verde este deosebit de benefic, datorită faptului că este un antioxidant de excepție, ajută la reglarea tranzitului intestinal, scade colesterolul și este vitaminizant și remineralizant, tonic la nivel fizic și psihic. Relaxare, aromaterapie și reflexoterapie „Vom fi uimiți să constatăm cum, printr-o simplă schimbare a alimentației, ne vom simți mai energici, mai tonici, mai plini de energie. Pielea va deveni mai luminoasă și mai tânără. În plan mental, va dispărea starea de astenie din timpul iernii, vom fi mai dinamici și mai plini de viață, în deplină concordanță cu anotimpul renașterii - primăvara. Este bine să nu uităm nici de rolul deosebit de important al mișcării și relaxării în aer liber, al exercițiilor fizice, pentru a ne reîncărca bateriile. De asemenea, o ședință de aromaterapie sau reflexoterapie, o baie caldă cu arome, sauna și masajul pot contribui la efectele benefice ale curei de detoxifiere”, mai adaugă dr. Ruxandra Constantin.