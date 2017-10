Detoxifierea de primăvară, obligatorie pentru sănătate

Am scăpat de ger și zile mohorâte, iar primăvara se instalează acompaniată de razele vesele ale soarelui. Parcă ne vine iar cheful de viață. Și, pentru a ne simți din ce în ce mai bine, nu i-ar strica organismului nostru și o cură de detoxifiere de primăvară. Alimentația noastră ar trebui să se schimbe, iar modul de viață ar trebui să se readapteze la vremea frumoasă și temperaturile crescute de afară. Detoxifierea organismului repre-zintă un proces deosebit de benefic atât pentru fizic, cât și pentru minte, ajutând la eliminarea toxinelor, îmbunătățirea metabolismului, creșterea imunității, reglarea tranzitului intestinal și menținerea unui bun tonus fizic și psihic. Vom obține astfel o stare de bine și vom scăpa și de câteva kilograme. Oboseală, migrene și imunitate scăzută Încărcarea organismului cu sub-stanțe nocive determină anumite dezechilibre ale organelor care pot duce până la îmbolnăvirea acestora, simptomele apărute fiind: oboseală, scăderea capacității de concentrare și memorare, migrene, iritabilitate, funcționarea deficitară a tractului digestiv, durerile osteo-articulare, afecțiuni dermatologice, imunitate scăzută, creșterea în greutate, predispo-ziție la răceli frecvente. Fără țigări, alcool și cafea Primul pas pentru detoxifiere este renunțarea la vicii precum cafea, alcool sau țigări. Apoi, trebuie continuat cu o alimentație ușoară, fără grăsimi animale, produse pline de coloranți și conservanți și alte substanțe dăunătoare organismului. Toate acestea trebuie combinate cu multă mișcare în aer liber. Alimentația, care trebuie să se bazeze, în primul rând, pe legume și verdețuri proaspete, specifice acestui anotimp. Fructele proaspete trebuie consumate ca atare sau sub formă de sucuri. Zahărul trebuie să fie înlocuit cu miere de albine (1-2 lingurițe/zi). Se reco-mandă consumul moderat de cereale integrale, semințe neprăjite și alune, tot neprăjite. Legume și fructe nepreparate termic Pe cât de posibil este bine să evităm consumul și excesul de carne grasă și mezeluri, afumături, prăjeli, conserve, alimente care conțin E-uri, dulciuri (în special cele din comerț), pâinea albă, preparatele de patiserie din comerț, sucurile ce conțin aditivi sintetici, cafea și alcool. Specialiștii în nutriție recomandă ca, măcar o dată pe săptămână, să consumăm numai „hrană vie”, adică legume și fructe nepreparate termic, sucuri naturale, nuci, stafide, smochine, curmale, apă, infuzii de plante. Este foarte important să menținem o hidratare corespunzătoare, adică să consumăm un litru și jumătate, doi litri de apă plată, sucuri naturale, ceaiuri, zilnic. Urzicile fac minuni Alimentul minune al primăverii sunt urzicile. Ele pot fi consumate sub formă de salată, piure, suc proaspăt sau ceai. Prin acțiunea lor diuretic-depurativă, ajută la detoxifiere și, în același timp, aduc un aport de vitamine (acid folic, C, A, E și K) și minerale (calciu, fier și magneziu. De asemenea, sunt foarte indicate salata de tije de păpădie, care scade colesterolul și este un drenor hepato-biliar, năsturelul, care combate anemia, loboda, foarte bogată în vitaminele E și K, unti-șorul, care îmbunătățește circulația venoasă, salata verde, ștevia, spanacul, pentru că stimulează pofta de mâncare și favorizează somnul, usturoiul verde, ceapa, toate bogate în vitamine, minerale, apă și fibre, care întăresc sistemul imunitar, îmbunătățesc digestia, scad colesterolul, ajută la pierderea kilogramelor în plus.