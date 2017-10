Detoxifierea de primăvară

Joi, 20 Martie 2008

Urzicile se culeg numai din zone nepoluate, din zone în care pământul nu conține substanțe dăunătoare. Astfel urzicile culese de la marginea drumului sau de lângă case pot conține plumb care este toxic pentru organism. Urzicile conțin un număr mare de aminoacizi, vitamine (A, B2, C, K), clorofilă, săruri minerale (calciu, magneziu, fier, siliciu etc), substanțe proteice, acid pantoteic, acid folic, amine, cetone etc. Datorită acestui bogat conținut, ele sunt folosite ca aliment precum și ca plante medicinale în cure pentru regenerarea organismului și pentru detoxifierea lui. Urzicile vitaminizează și remineralizează organismul, elimină starea de anemie, echilibrează sistemul de apărare al organismului, curăță sângele având efect detoxifiant, stimulează metabolismul, scad nivelul de glucoză din sânge, măresc volumul de urină eliminată, contribuind la evacuarea substanbțelor toxice din organism.